Опублікували повний текст американської пропозиції для Москви

Під час зустрічі Путіна з Віткоффом Москва отримала дуже "вигідну" пропозицію від адміністрації Трампа. Пропозиція була озвучена спецпосланником Віткоффом.

Про це стверджує польський портал Onet, який отримав у своє розпорядження пропозицію. Вона, як стверджується, передбачає, що Україна та Росія укладуть не мир, а перемир’я.

Також передбачається:

фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);

скасування більшості санкцій, накладених на Росію;

у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти;

відсутність гарантій нерозширення НАТО (а цей пункт постійно вимагають росіяни);

відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України.

Якщо у Кремлі відмовляться від цієї пропозиції, то навіть ті політики, які найбільш лояльні до Москви, втратять будь-які ілюзії щодо того, що з Росією можливо буде домовитись.

Радник Путіна Юрій Ушаков сказав, що на зустрічі з американцями вони отримали пропозицію, яка виглядає "цілком прийнятною".

Радник Путіна Юрій Ушаков каже, що отримали хорошу пропозицію від Віткоффа

"Телеграф" раніше розповідав, що безстрашний дзюдоїст Путін відмовляється зустрічатися із Зеленським. Москва ігнорує пропозицію Віткоффа.