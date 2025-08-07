США запропонували Путіну "вигідне перемир'я" щодо України: ЗМІ дізналися, що воно передбачає
Опублікували повний текст американської пропозиції для Москви
Під час зустрічі Путіна з Віткоффом Москва отримала дуже "вигідну" пропозицію від адміністрації Трампа. Пропозиція була озвучена спецпосланником Віткоффом.
Про це стверджує польський портал Onet, який отримав у своє розпорядження пропозицію. Вона, як стверджується, передбачає, що Україна та Росія укладуть не мир, а перемир’я.
Також передбачається:
- фактичне визнання російських територіальних здобутків (шляхом відкладення цього питання на 49 або 99 років);
- скасування більшості санкцій, накладених на Росію;
- у довгостроковій перспективі повернення до імпорту російського газу та нафти;
- відсутність гарантій нерозширення НАТО (а цей пункт постійно вимагають росіяни);
- відсутність обіцянки призупинити військову підтримку України.
Якщо у Кремлі відмовляться від цієї пропозиції, то навіть ті політики, які найбільш лояльні до Москви, втратять будь-які ілюзії щодо того, що з Росією можливо буде домовитись.
Радник Путіна Юрій Ушаков сказав, що на зустрічі з американцями вони отримали пропозицію, яка виглядає "цілком прийнятною".
"Телеграф" раніше розповідав, що безстрашний дзюдоїст Путін відмовляється зустрічатися із Зеленським. Москва ігнорує пропозицію Віткоффа.