Блогер і бізнесмен Роман Шрайк про наслідки зустрічі Віткоффа та Путіна:

Рубіо виступав за півгодини до Трампа. Як завжди, сказав більше, ніж Трамп, але, на відміну від Трампа, не сказав нічого обнадійливого, скоріше навпаки. Ще й казав якимись загадками.

Отже, головне зі слів Рубіо: Росія вперше за весь час запропонувала щось відчутне — якісь конкретні умови й то так, що тепер стало зрозуміло, чого вона хоче, що не було зрозуміло раніше.

І ось Рубіо одразу попереджає, що це "дещо" не надто прийнятне для України. Але при цьому все одно пропонує зближувати позиції і начебто натякає, що Україні щось із цього "дещо" треба буде прийняти.

При цьому Рубіо називає ключовим "територіальне питання".

Ось загадка: що це за неприйнятне територіальне дещо?

І чи не **аніна це якась чергова маніпулятивна, яку адміністрація Трампа за старою звичкою не може одразу розгледіти? Дуже схоже, що це саме так.

Цитати:

▪️Якщо ми зможемо досягти прогресу, то можливість для зустрічі президента [Трампа] як з Путіним, так і з Зеленським буде дуже швидкою. Але, очевидно, багато що має відбутися перед тим, як це стане можливим. Не знаю, чи буде зустріч наступного тижня, чи ні. Побачимо. Це може зайняти години, дні, тижні. Ми не знаємо.

▪️Нам ще потрібно дійти до того моменту, щоб така зустріч була продуктивною та мала сенс. Сьогодні був добрий день, але у нас повно роботи попереду. І багато перешкод доведеться подолати.

▪️ [А що взагалі для Путіна означає закінчення війни, він багато про це говорить, але що це? Припинення вогню, на яке він жодного разу не погоджувався?] Я не вдаватимуся до подробиць сьогоднішніх обговорень, щоб не нашкодити. Якогось моменту припинення вогню має стати частиною цього процесу.

▪Ключовий елемент закінчення війни — територіальні питання. Мають бути поступки від росіян та українців, це складно. Українці заплатили величезну ціну у цій війні. Ці поступки непрості, їх треба продати своєму народові. Але я думаю, що всі хочуть закінчити війну.

▪️Попереду ще багато роботи, і я не хочу перебільшувати. Але сьогодні ми точно ближчі до мети, ніж були вчора.

▪️ [Чи є серед пропозицій, з якими повернеться Віткофф, припинення вогню?] Так.

▪️ [Коли? У четвер? У п’ятницю? У понеділок? Це взагалі обговорювалося?] Я не можу сказати про конкретний час. Конкретний час не обговорювався. Я думаю, зараз ми краще розуміємо умови, за яких Росія буде готова закінчити війну. Потрібно подивитись, наскільки ми можемо зблизити позиції [росіян та українців].

▪️Зараз у нас вперше з’явилися конкретні речі, які Росія попросила, щоб закінчити цю війну. До цього ми такого не мали.

▪️Тепер у нас принаймні є розуміння, чого вони вимагають. Це може бути не те, що Україна зможе прийняти, але принаймні це дає нам контури того, що ми маємо опрацювати. Тепер у нас принаймні є з чим працювати.

▪️ [А санкції будуть введені?] Президент [Трамп] ухвалить рішення про це протягом наступних 24-36 годин. Багато що з цього залежить від прогресу, який буде зроблено протягом наступної пари днів. Я не забігатиму наперед, поки ми не в моменті прийняття цього рішення. Рішення у п’ятницю.

▪️ [Трамп буде говорити з Путіним телефоном найближчим часом?] Можливо. Але поки що нічого не заплановано. Можливо протягом наступних кількох днів.

Джерело: Telegram-канал Роман Шрайк