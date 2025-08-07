Це не прорив: Трамп прокоментував зустріч Віткоффа й Путіна та не виключив санкцій проти Китаю

Трамп прокоментував зустріч Віткоффа та Путіна, оцінив ймовірність нових санкцій та поглузував з Індії

Президент США Дональд Трамп заявив, що не став би вважати "проривом" зустріч спецпосланця Стіва Віткоффа з російським правителем Володимиром Путіним. Водночас він оцінив її, як "хорошу". Також Трамп не виключив, що з Індії знімуть санкції, якщо вона припинить торгівлю з РФ, а проти Китаю та інших покупців російських енергоресурсів введуть додаткові тарифи та інші обмеження.

Про це Трамп заявив під час виступу в Білому домі 6 серпня. "Телеграф" зібрав головне з його заяв.

Про переговори, відсутність "прориву" та розчарування

Трамп оцінив переговори з Путіним, як хороші. За його словами, "дуже скоро" може відбутися зустріч з російським правителем та президентом України Володимиром Зеленським.

"Є гарна перспектива, що це станеться. Сьогодні були дуже хороші переговори з президентом Путіним. І є дуже хороший шанс, що ми могли б завершити, завершити раунд, завершити закінчення цієї дороги. Ця дорога була довгою і залишається довгою. Але є хороший шанс, що зустріч відбудеться дуже скоро" Дональд Трамп

Водночас Трамп заявив, що поступок з боку Путіна не було. Тому зустріч Віткоффа та Путіна не варто називати "проривом". Також американський президент додав, що "розчарований", тому не хоче говорити про шанси укласти мирну угоду, та відмовився відповідати на запитання, чи зрозумів він, що Путін робить з нього дурня і "водить за ніс".

"Я не назвав би це проривом. Ми працюємо над цим уже довгий час… Не можу відповісти на це запитання. Я скажу вам за кілька тижнів, може менше, але ми досягли прогресу. Не знаю, слухайте, я не хочу казати. Я розчарувався в цьому раніше" Дональд Трамп

Про втрати Росії та України

Трамп знову змінив думку щодо втрат російських окупантів у війні та підрахунку українських втрат. Тепер він, попри свої минулі заяви, сказав, що Росія нібито втратила з початку року лише 20 тисяч одиниць живої сили. Тоді як Україна, мовляв, дев'ять тисяч.

"Гинуть тисячі молодих людей, переважно солдати, але також, знаєте, ракети влучають у Київ та інші місця. Але якщо говорити про солдатів, я думаю, Росія втратила понад 20 тисяч з початку року. 20 тисяч. І, гадаю, оцінка для України — близько 9 тисяч. Це жахлива ситуація" Дональд Трамп

Зазначимо, що 1 серпня, тобто менше ніж тиждень тому, Трамп назвав зовсім інші цифри. Так, за його словами, Росія втратила 20 тисяч тільки за липень 2025 року, тоді як з січня російські втрати перевищили 112 тисяч одиниць живої сили. Водночас Україна, заявив американський президент, із січня 2025 року втратила тільки вісім тисяч загиблими.

"Мені щойно повідомили, що майже 20 тисяч російських солдатів загинули цього місяця (в липні — ред.) — у цій безглуздій війні з Україною. Від початку року Росія втратила 112,5 тисячі солдатів. Це величезна кількість марних смертей!" Дональд Трамп у повідомленні від 1 серпня

Про санкції проти покупців російської нафти

Трамп прокоментував ниття Індії щодо мит проти неї та не виключив, що тарифи пізніше буде скасовано. Водночас він припустив, що буде "набагато більше вторинних санкцій" — зокрема проти Китаю та інших любителів купувати російську нафту.

"Ми ввели 50% мита на Індію. Я не знаю, чи це пов'язано з цим, але сьогодні були дуже продуктивні переговори. Ми вирішимо це (питання скасування тарифів для Індії — ред.) пізніше. Нині ж вони платять 50%. Лише 8 годин минуло. Погляньмо, що буде далі. Ви побачите набагато більше. Ви побачите ще стільки вторинних мит. Китай – це може статися. Все залежить від того, як в нас все піде" Дональд Трамп

Нагадаємо, в ЗМІ з’явилися повідомлення про те, що Путін нібито може погодитися на укладання перемир’я в повітрі, щоб дати Трампу будь-яку перемогу. Водночас Москва поки що не готова зупиняти наземний наступ. А після візиту Віткоффа до Кремля стало відомо, що Трамп має намір провести особисту зустріч із Путіним наступного тижня. Після цього він планує провести тристоронню зустріч із Путіним та Зеленським.