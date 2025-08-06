Точно не заразна, але... Чи небезпечна сарана для людини

Сарана — досить велика комаха, приблизно 6 см завдовжки й при польоті може нагадувати маленького горобця

Сарана, нашестя якої цього літа фіксують в Україні, не тільки завдає шкоди врожаю та деревам на своєму шляху, але ще й може психологічно досить суттєво вплинути на людину. Якщо йдеться про людей з фобією комах, то зустріч зі зграєю сарани може спричинити шок.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, сама по собі сарана не становить небезпеки для людини. Тобто вона не кусається, не нападає. Це більше психологічний аспект, оскільки сарана досить велика комаха — приблизно 6 сантиметрів завдовжки.

"Уявіть, коли ця багатомільйонна зграя летить, то це психологічно дає досить суттєвий ефект. А ще за умови, що у багатьох людей є ентомофобія (страх комах, — Ред.), то це може суттєвого шоку завдати людині", — пояснив співрозмовник.

Також Халаїм додав, що сарана не переносить жодних хвороб, тому в цьому плані це безпечний вид комах.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що Євген Халаїм назвав найбільші ласощі для сарани, якими вона поживиться в першу чергу.