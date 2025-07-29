Не тільки сарана: в Україні помітили ще одного милого, але небезпечного летючого шкідника (фото)

Ця комаха завезена до Європи з Північної Америки

В Україні, крім великої навали сарани, з’явилася ще одна небезпека. Нещодавно на Львівщині вперше зафіксували вогнище карантинного шкідника — Американського білого метелика. Його гусениця харчується листям понад 300 видів дерев та кущів.

Про це повідомляє Головне управління Держпродспоживслужби у Львівській області. Зазначається, що уражена територія площею 0,325 га розташована у смт Дідилів (Новояричівська сільська рада).

На цій території вже запроваджено карантинний режим.

Що потрібно знати про американського білого метелика

Карантинний шкідник плодових культур.

Розмах крил самців 25 – 30 мм, самок 25 – 36 мм. Метелик сніжно-білого кольору, іноді з чорними або коричневими крапками на крилах. Вусики чорного кольору з білим нальотом, у самця — гребінчасті, у самки — ниткоподібні. Тіло метелика вкрите густими білими волосками. У самок, що не відклали яйця, черевце зелене від яєць, що просвічують.

Американський білий метелик. Фото: Держпродспоживслужба у Львівській області

Американський білий метелик.

Цей небезпечний шкідник завезено до Європи з Північної Америки. Його гусениця харчується листям понад 300 видів дерев та кущів, зокрема: шовковиці, яблуні, груші, сливи; волоського горіха, вишні, бузку, клена, береста та інших плодових та декоративних рослин.

Гусениці американського білого метелика. Фото: Держпродспоживслужба у Львівській області

До ознак ураження можна віднести:

павутинні гнізда на гілках дерев;

поява великої кількості біленької або жовтуватої гусениці;

обгризання листя — аж до повного їх знищення;

швидке утворення нових колоній.

Американський білий метелик. Фото: Вікіпедія

Одна самка відкладає до 2000 яєць, даючи 1-2 покоління за сезон. Без своєчасного втручання шкідник розповсюджується дуже швидко.

Зимує метелик у вигляді ляльок у тріщинах кори дерев, будинках або ґрунті. Навесні з’являються активно розмножуються метелики.

Як боротися зі шкідником

Є кілька методів боротьби з цим метеликом.

обрізання та спалювання гілок з павутиною;

санітарне очищення дерев та кущів;

регулярне обстеження насаджень.

обробка дерев дозволеними інсектицидами;

обприскування здійснюється в ранкові або вечірні години, за безвітряної погоди, під час масового виходу гусениці.

Павутиння на деревах. Фото: Вікіпедія

При цьому у Держспоживслужбі закликають негайно звертатися до них або до органів місцевої влади у разі виявлення підозрілих павутин чи гусениць на деревах.

Павутиння на деревах. Фото: Вікіпедія

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, звідки взялися цілі хмари шкідників у Запоріжжі та що буде з урожаєм. Також ми розповідали чи кусається сарана, яка атакувала Україну, і як захистити від цих літаючих ненажер свій сад.