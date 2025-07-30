Україну атакувала сарана: як виглядає ця комаха і як відрізнити її від коника

В Україні зараз мешкає два види сарани

В останні тижні однією з головних тем обговорення в Україні стала навала сарани. Найбільше від неї постраждала Запорізька область, проте останнім часом невеликі "загони" вже почали проникати у сусідні області та навіть були помічені на заході країни.

На тлі цього, у багатьох українців постало питання про те, як вона виглядає. Отже, "Телеграф" спробує внести трохи ясності і розповісти про це простими словами.

Сарана належить до ряду Прямокрилі разом з такими комахами, як коники, цвіркуни і навіть капустянки. Загалом же цей ряд налічує майже 25 тисяч видів, а тому запам’ятати їх усіх в обличчя фізично неможливо, та й у більшості випадків не потрібно.

Втім, якщо ви не хочете опинитися в курйозній ситуації, як одна мешканка Львова, яку налякав великий коник, то базові знання мати все ж таки треба.

Саранча та коники

Дійсно, між цими комахами є багато схожих рис, а тому сплутати їх нескладно. Однак якщо хочете зрозуміти "ху із ху" швидко і без довідника з ентомології, то зверніть увагу на вусики — чим довші, тим вища ймовірність того, що перед вами коник. Зазвичай у сарани вусики короткі, у той час, як у коників довгі та тонкі.

Є й інші ознаки на кшталт положення крил — у сарани вони лежать на спині рівно, а у коників іноді утворюють "будиночок". Також можна звернути увагу на саме тіло — у сарани воно буде довшим і витягнутим, у коників коротким і широким. Втім, у цьому випадку багато залежить від конкретного виду, а тому метод діагностики по вусиках буде найточнішим і найуніверсальнішим.

Сарана та коник

Іноді користувачі мережі намагаються визначати різницю за кольором, мовляв, сарана сіра, а коники зелені. У цьому випадку є один важливий нюанс: сарана має два етапи життя — одиночний та зграйний. На першому вона теж має зелене забарвлення, а сіріти починає лише коли збирається в зграї.

Саме в зграйній формі вона починає загрожувати фермерам.

Сарана перелітна в одиночній формі

Все та ж сарана перелітна, але вже в зграйній формі

Перелітна та єгипетська сарана

Як було зазначено вище, ряд Прямокрилих налічує близько 25 тисяч видів, у тому числі лише саранових близько 6700 видів. І зустрічаються вони в усьому світі крім Антарктиди.

Як розповів головний державний фітосанітарний інспектор Вадим Чайковський в інтерв’ю "Телеграфу", зараз в Україні зафіксовано два види сарани — перелітна (Locusta migratoria) та єгипетська (Anacridium aegyptium). Тому українцям зорієнтуватися у видовій різноманітності буде не настільки складно, як мешканцям деяких інших регіонів світу.

Визначити різницю між ними дуже просто — якщо на деревах і траві видно живий килим з крил і лапок, то це перелітна сарана. Єгипетська сарана зграї не формує і все життя проводить як одинак.

Але якщо ви знайшли одиночну комаху і намагаєтеся зрозуміти, чи чекати у найближчому майбутньому візиту кількох мільйонів її друзів та родичів, то варто уважно подивитися їй у вічі. У перелітної очі будуть сіро-бурі одноколірні, а ось у єгипетської можна помітити характерні смуги, що чимось нагадують надкрила колорадського жука.

Єгипетська сарана в Україні не вважається шкідником і несе помітну загрозу для сільського господарства лише в окремих випадках. Знищувати її нема потреби, як і панікувати через її появу.

Єгипетську сарану легко впізнати по очах

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у Львівській області помітили ще одного небезпечного шкідника, що літає. Хоча виглядає він досить мило, але насправді несе велику небезпеку.