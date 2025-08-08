Навколо - висока огорожа: як виглядає могила чоловіка Тіни Кароль, куди вона приходила майже щодня

Євген Огір помер у 32 роки від раку шлунка

На найбільшому кладовищі Києва, серед багатьох меморіалів видатних українців, виділяється одна могила — там спочиває Євген Огір. Він був відомим продюсером і чоловіком Тіни Кароль. Місце його поховання знаходиться за високою огорожею, а пам’ятник виглядає величним.

Поруч із Євгеном Огіром спочиває його батько, який помер за рік після сина. "Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила чоловіка Тіни Кароль.

Чим відомий Євген Огір

Євген Огір був талановитим українським продюсером і співпрацював із провідними артистами. Зокрема, він продюсував і Тіну Кароль і був тим, хто допоміг їй стати популярною. У шоубізнесі він мав репутацію професіонала.

Тіна Кароль та Євген Огір

Зі співачкою Огір одружився у 2008 році і незабаром у них народився син Веніамін. Пара була публічною, але намагалася зберігати приватність.

Тіна Кароль з чоловіком і сином. Фото: Viva.ua

Причина смерті Євгена Огіра

Чоловік Тіни Кароль помер від раку шлунку. Хворобу виявили на пізній стадії і попри спроби лікування, виявилася невиліковною. Співачка до останніх днів була поруч із чоловіком. А про те, що його життя обірвалося, дізналася під час власного концерту.

Щастя молодого подружжя, на жаль, тривало недовго

Смерть коханого стала для неї справжнім ударом. ЗМІ повідомляли, що спочатку Тіна Кароль приходила на могилу чоловіка ледь не щодня і проводила там щоразу близько двох годин.

Могила Євгена Огіра

Спочиває чоловік Тіни Кароль на Берковецькому кладовищі в Києві. Поруч із ним похований його батько — Валерій Огір. Спочатку на місці поховання просто стояли хрести з датами смерті та народження.

Могила Євгена Огіра у 2014 році

Згодом на могилі встановили пам’ятник із білого мармуру і з зображеннями на біблійну тематику. Місце поховання Євгена Огіра оточене високою огорожею, по периметру яких ростуть туї. На могилі ростуть дрібні червоні квіти.

