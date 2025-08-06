Шансів вижити не було: як загинув легендарний тренер Кучеревський та як виглядає його могила (фото)

У день похорону тренера у Дніпрі було оголошено загальну жалобу

Відомого футбольного тренера Євгена Кучеревського, як і легенди футболу Валерія Лобановського, давно немає в живих. Наставник ФК "Дніпро" трагічно загинув у віці 65 років.

"Телеграф" вирішив з’ясувати, як виглядає могила Євгена Кучеревського та що з ним сталося. Сьогодні, 6 серпня, виповнюється 84 роки від дня народження заслуженого тренера СРСР та України.

Євген Кучеревський — що про нього відомо

Ім’я Євгена Кучеревського давно вписане в історію вітчизняного футболу, оскільки він став не лише шанованим футбольним тренером, а й наставником багатьох поколінь гравців.

Євген Кучеревський прославився як тренер ФК "Дніпро"

Народився Євген Кучеревський 6 серпня 1941 року у Херсоні, в юності захоплювався баскетболом, але розвивати кар’єру вирішив у футболі. Він грав на позиції воротаря в кількох клубах нижчих ліг, у тому числі за херсонський "Спартак", "Енергію" (Нова Каховка), СКА (Одеса) та "Авангард" (Жовті Води). Кар’єра футболіста у Кучеревського була не надто помітною, проте він зміг розкрити свій талант у тренерській роботі.

Євген Кучеревський почав займатися тренерством у 1973 році

1973 року він став наставником футбольної команди "Баштанка". Кучеревський спочатку працював із юнацькими та регіональними командами, але справжню популярність отримав, очоливши футбольний клуб "Дніпро".

Як виглядав Євген Кучеревський

Завдяки його керівництву, футбольна команда стала у 1988 році чемпіоном СРСР, виграла Кубок СРСР у 1989, а також двічі посідала друге місце у чемпіонаті (1987, 1989). "Дніпро" стала однією з найкращих команд Радянського Союзу та впевнено почала виступати у чемпіонаті України після проголошення незалежності країни.

Євген Кучеревський привів команду "Дніпро" до перемог

Кучеревський умів знаходити та виховувати талановитих гравців, він будував команди з характером, надаючи величезного значення дисципліні, тактиці та внутрішній атмосфері в колективі.

Євген Кучеревський виховав багатьох талановитих футболістів

Як помер Євген Кучеревський і як виглядає його могила

Легендарний тренер Євген Кучеревський помер 26 серпня 2006 року, коли їхав зі своєї дачі на матч дублерів "Дніпра". Дорогою автомобіль тренера виїхав на зустрічну смугу і зіткнувся з МАЗом.

Удар був великої сили, бампер вантажівки пробив двері автомобіля Кучеревського, тож шансів вижити у нього не було. Попри швидкий приїзд медиків, їм не вдалося врятувати тренера. Він помер, не приходячи до тями.

Як виглядає могила Євгена Кучеревського

Експертиза встановила, що за кілька секунд до аварії у Кучеревського стався інфаркт. До цього в нього спостерігалися проблеми із серцем.

Євгену Кучеревському встановили гранітну скульптуру

Поховали українського тренера із почестями на Головній алеї Запорізького цвинтаря у Дніпрі. У день похорону по всьому місту було оголошено загальну жалобу. Через рік на його могилі встановили пам’ятник — гранітну скульптуру Євгена Кучеревського у повний зріст. Руки тренера схрещені на грудях, а одна нога стоїть на футбольному м’ячі.

Євген Кучеревський похований у Дніпрі

"Телеграф" писав раніше, як виглядає могила українського режисера Романа Віктюка. Він жив і працював у Росії, але не захотів бути там похований.