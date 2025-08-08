Помилки на пам'ятнику виправили, але він виглядає майже занедбаним: як зараз виглядає могила Чапкіса на Байковому

Помилки виправили, але могила хореографа не у найкращому стані

Григорій Чапкіс, який має двох дітей, був не просто хореографом — він був легендою, яка надихала багатьох танцювати. До 90 років він продовжував танцювати і знімався у "Танцях зі зірками". Однак судячи з його могили, належної шани бракує видатному артисту балету.

Спочатку його могила кілька років стояла без пам’ятника, а коли він з’явився — на ньому помилилися в датах. "Телеграф" побував на місці поховання Григорія Чапкіса на Байковому і з’ясував, у якому стані могила зараз.

Григорій Чапкіс — легендарний український танцюрист, хореограф і педагог. Він народився 24 лютого 1930 року в Кишиневі і був одним із провідних артистів Українського ансамблю пісні і танцю. Згодом він став балетмейстером Театру імені Івана Франка. У 2010 році Чапкіс отримав звання народного артиста України, але справжня слава до нього прийшла після виходу в ефір шоу "Танці зі зірками", де він був суддею.

Григорій Чапкіс - народний артист України

Могила Григорія Чапкіса

Упродовж трьох років після смерті Чапкіса його могила залишалася без належного догляду. На місці поховання хореографа не було пам’ятника — там просто стола табличка з датою смерті танцівника і штучні квіти, які виглядали старими. А все тому, що через пандемію коронавірусу і вторгнення Росії на територію України, діти Чапкіса не могли привести могилу батька до ладу. Вони мешкають за кордоном.

Могила хореографа довго була недоглянутою

Восени 2024 року на кладовищі з’явився пам’ятник Григорію Чапкісу. Монумент із червоного граніту з паркетною сценою і кольоровим портретом хореографа. Однак при цьому на плиті були вказані дати народження і смерті з помилками. Замість народження 24 лютого — "24 квітня", а смертельний день зазначено як "13 липня" замість 13 червня.

На пам'ятнику Чапкіса були помилки. Фото: Страна.ua

Могила Григорія Чапкіса зараз

Помилки на пам’ятнику виправили — тепер на могилі Чапкіса вказані правильні дати його народження і смерті. На сходинках до гранітної сцени встановлений вінок із надписом "від сина, невістки та онуків". Також на могилі лежать цукерки, однак їх, імовірно, розвіяв вітер.

Помилки у датах на пам'ятнику Чапкіса виправили

На "паркеті" викарбуваний надпис: "Танець — це життя. Живіть танцюючи!". Ваза для квітів поки пустує. На могилі помітне сміття і пил. Схоже, сюди давно ніхто не приходив.

На могилі транцюриста - великий вінок від сина та невістки

