Вокруг – высокая ограда: как выглядит могила мужа Тины Кароль, куда она приходила почти каждый день

Евгений Огир умер в 32 года от рака желудка

На самом большом кладбище Киева, среди многих мемориалов выдающихся украинцев, выделяется одна могила – там покоится Евгений Огир. Он был известным продюсером и мужем Тины Кароль. Место его захоронения находится за высоким забором, а памятник выглядит величественным.

Рядом с Евгением Огиром покоится его отец, который умер через год после сына. "Телеграф" решил выяснить, как выглядит могила мужа Тины Кароль.

Чем известен Евгений Огир

Евгений Огир был талантливым украинским продюсером и сотрудничал с известными артистами. В частности, он продюсировал и Тину Кароль, и был тем, кто помог ей стать популярной. В шоубизнесе у него была репутация профессионала.

Тина Кароль и Евгений Огир

На певице Огир женился в 2008 году и вскоре у них родился сын Вениамин. Пара была публичной, но пыталась сохранять конфиденциальность.

Тина Кароль с мужем и сыном. Фото: Viva.ua

Причина смерти Евгения Огира

Муж Тины Кароль умер от рака желудка. Болезнь обнаружили на поздней стадии и, несмотря на попытки лечения, она оказалась неизлечимой. Певица до последних дней была рядом с мужем. А о том, что его жизнь оборвалась, узнала на собственном концерте.

Счастье молодых супругов, к сожалению, длилось недолго

Смерть любимого стала для нее настоящим ударом. СМИ сообщали, что сначала Тина Кароль приходила на могилу мужа чуть ли не каждый день и проводила там каждый раз около двух часов.

Могила Евгения Огира

Покоится муж Тины Кароль на Берковецком кладбище в Киеве. Рядом с ним похоронен его отец Валерий Огир. Сначала на месте захоронения просто стояли кресты с датами смерти и рождения.

Могила Евгения Огира в 2014 году

Впоследствии на могиле установили памятник из белого мрамора и изображения на библейскую тематику. Место захоронения Евгения Огира окружено высоким забором, по периметру которых растут туи. На могиле произрастают мелкие красные цветы.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как выглядит могила Григория Чапкиса. Ошибки на памятнике исправили, но он выглядит почти запущенным.