Сила без права слова? Чому Трамп не повинен говорити з Путіним за Україну

Росія хоче такого завершення війни, яке можна подати як перемогу

На черговій зустрічі із Дональдом Трампом Володимир Путін може спробувати "продати" президенту США свою начебто "готовність" до переговорів і запропонувати часткове припинення вогню у повітрі. Однак у намаганні принести мир Україні американський лідер не може говорити від нашого імені.

Про це в інтерв’ю "Телеграфу" розповіла старший політичний аналітик Центру європейської політики (EPC) у Брюсселі Аманда Пол. Вона пояснила, що Путін може застосувати ту ж тактику, що й раніше.

— Може сказати: "Я готовий сісти за стіл переговорів, говорити щодо територій, які Росія окуповує", або спробує подати, ніби це "історичні російські території". Чи піддасться на це Трамп — не знаю, — каже політологиня.

На її думку, знову може з’явитися питання "демілітаризації України" — тієї теми, яку вже обговорювали у попередніх переговорах Москва і Київ.

— Зрештою, Трамп не може ухвалювати жодних рішень від імені України. Це має бути розмова між Україною та Росією. Завдання Дональда Трампа — посадити їх за стіл для справжньої дискусії, орієнтованої на результат, який підтримуватиме український суверенітет і ідентичність та завершить цю війну так, щоб це не було вигідно Росії. Бо Росія хоче такого завершення, яке можна подати як перемогу, — вважає аналітикиня.

Вона припустила, що Трамп має чітко заявити: якщо Путін не діятиме більш розумно, то США збільшать підтримку України у багатьох напрямах, а також максимально посилять економічний і політичний тиск на Росію.

— У нього досі є багато інструментів, які він може й повинен використовувати. Путін реагує лише на силу. Якщо ти сильний — тоді отримаєш результат. Якщо слабкий — він обведе тебе довкола пальця, — підсумувала Аманда Пол.

