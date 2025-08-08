Сила без права слова? Почему Трамп не должен говорить с Путиным за Украину

Россия хочет такого завершения войны, которое можно преподнести как победу

На очередной встрече с Дональдом Трампом Владимир Путин может попытаться "продать" президенту США свою якобы "готовность" к переговорам и предложить частичное прекращение огня в воздухе. Однако в попытке принести мир Украине американский лидер не может говорить от нашего имени.

Об этом в интервью "Телеграфу" рассказала старший политический аналитик Центра европейской политики (EPC) в Брюсселе Аманда Пол. Она объяснила, что Путин может применить ту же тактику, что и раньше.

— Может сказать: "Я готов сесть за стол переговоров, говорить о территориях, которые Россия оккупирует", или попытается представить, будто это "исторические российские территории". Поддастся ли на это Трамп — не знаю, — говорит политолог.

По ее мнению, снова может возникнуть вопрос "демилитаризации Украины" — темы, которую уже обсуждали на предыдущих переговорах Москва и Киев.

— В конце концов Трамп не может принимать никаких решений от имени Украины. Это должен быть разговор между Украиной и Россией. Задача Дональда Трампа — посадить их за стол для настоящей дискуссии, ориентированной на результат, который будет поддерживать украинский суверенитет и идентичность и завершит войну так, чтобы это не было выгодно России. Потому что Россия хочет такого завершения, которое можно преподнести как победу, — считает аналитик.

Она предположила, что Трамп должен четко заявить: если Путин не будет действовать разумнее, то США увеличат поддержку Украины во многих направлениях, а также максимально усилят экономическое и политическое давление на Россию.

— У него до сих пор много инструментов, которые он может и должен использовать. Путин реагирует только на силу. Если ты сильный, тогда получишь результат. Если слабый — он обведет тебя вокруг пальца, — подытожила Аманда Пол.

