Тактика "дрючка і пістолета". Загородній пояснив дії Трампа щодо союзників Путіна

Білий дім створює додаткові важелі тиску на Кремль

На тлі заяв держсекретаря США Марка Рубіо про можливість зустрічі Дональда Трампа із Володимиром Путіним глава Білого дому прийняв рішення вдарити по союзниках Росії, запровадивши 50% мита на продукцію з Індії, і не виключив санкції проти Китаю за їхню торгівлю з РФ.

Про це на YouTube-каналі Telegraf UA розповів керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній. На його думку, це схоже на побиття торгових партнерів Кремля "дрючком".

— Трамп взяв великий дрючок і почав бити по голові союзників Росії. І тут почали розуміти: щось пішло не так. Тому цікаво дивитися на метушню Індії. Індія в Москву поїхала, в Китай поїхала. Це ще раз говорить, що дрючок працює. Десь — дрючок, десь — пістолет. Комусь вже по потилиці надавали, комусь в живіт, — каже політичний експерт.

На його думку, у росіян позиція не змінилася і вони хочуть знищити Україну.

— Те, що Путін сказав 14 червня 2024 року (скорочення ЗСУ, суттєві територіальні поступки України на користь РФ і відмова Києва від європерспектив. – Ред.), не буду повторювати. Може, американці нарешті зрозуміли, що хтось повинен "грохнути" Путіна, щоб якось змінилися умови, — припустив політолог.

За його словами, причиною запровадження Трампом 25% мита (на додаток до раніше введених 25 відсотків) є торговельні зв'язки Делі з Москвою.

— Reuters пише, що індійські НПЗ чекають розпорядження уряду про припинення закупівель нафти з Росії. А індійські нафтопереробні компанії чекають вказівок уряду після рішення США ввести додаткові мита у 25% на індійські товари, — каже керуючий партнер НАГ.

Він нагадав, що нові заходи стали відповіддю на імпорт російської нафти.

— Отже, мита, санкції діють. А чого б їм не діяти? Це створення важеля тиску на перемовинах щодо Індії. Коли у Трампа в голові збігаються три речі: нафта, газ і гроші, то якось все по-іншому починає працювати. От і воно зараз відпрацьовується на Індії. Китай вони поки не можуть сильно пресонути, але працюють над цим, — підсумував Тарас Загородній.

Нагадаємо, раніше він пояснив "Телеграфу", чому Трамп поводиться хаотично.