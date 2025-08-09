"Лідер за прозорістю", – новий керівник "Охматдиту" поділився цифрами економії завдяки зміні підходів до закупівель

В "Охматдиті" розповіли про новий принцип формування закупівель

147 млн грн, – саме стільки коштів вдалося зекономити команді НДСЛ "Охматдит" упродовж першого півріччя 2025-го – про це повідомив виконувач обовʼязків директора Олександр Урін. Саме його торік, – після гучного тендерного скандалу, – працівники клінічної лікарні обрали своїм очільником.

Олександр Урін на полях міжнародного форуму "Інвестиції та геополітика: нова архітектура співпраці" виступив зі своєрідним звітом про відбудову "Охмадиту", взявши за точку відліку річницю жахливої трагедії: ракетної атаки російських окупантів на клініку. Подробиці дізнався Oboz.ua.

147 млн грн — саме стільки коштів вдалося заощадити команді ПДВ "Охматдит". Фото: ohmatdyt.com.ua

Кейс прозорості від "Охматдиту": лідерство та помітна економіяЗ початком 2025 року в НДСЛ "Охматдит" було запроваджено нову модель публічних закупівель. Як результат, за підсумками І-го півріччя 2025 року лікарня стала лідером України за кількістю претендентів на лот під час закупівель медичних препаратів і розхідних матеріалів. У середньому кількість учасників на кожен лот по країні – 0,9, в "Охматдиті" – 2,65. Ініціатива призвела до збільшення кількості контрагентів майже наполовину, – порівняно з аналогічним періодом 2024 року. Економія склала понад 52 млн грн на закупівлях медикаментів і витратних матеріалів.

Збільшення конкуренції дозволило змінити відносини з постачальниками, оскільки тепер жоден із них не може диктувати умови лікарні", – говорить Олександр Урін, ілюструючи свої слова наступними цифрами: лідер серед постачальників займає лише 5% від загальної кількості законтрактованих лотів по лікарні. А за сумою лоту – 10% (з урахуванням специфіки медичного обладнання лікарні).

"Жоден з наших контрагентів не має вирішального впливу у взаєминах із клінікою", – стверджує очільник "Охмадиту".

Інший приклад прозорості – закупівля електроенергії. Під час оголошення тендеру на 2025 рік нове керівництво "Охматдиту" прибрало дискримінаційні "закладки" в умовах проведення закупівель, що дозволило вийти зі своїми пропозиціями рекордній кількості учасників – 33. Ефект не складно порахувати – очікувана вартість закупівлі зменшилася на 9 млн грн.Фактична вартість електроенергії для лікарні у 2025 році становила від 6,16 грн за 1 кВт/год (у квітні) до 7,88 грн за 1 кВт/год (у лютому). Тоді як у 2024-му – від 8 до 8,8 грн за 1 кВт/год.В масштабах лікарні таке здешевлення відчутне, оскільки середньомісячне споживання електроенергії лікарнею становить 1 млн кВт/год.

Крім того, "Охматдит" зміг добитися економії при укладанні контактів на придбання:

– інших товарів, крім електроенергії – 8,7 млн грн;

– послуг, крім комунальних – 8,4 млн грн;

– робіт – 78 млн грн.

Так, за підсумками першого півріччя 2025 року загальна економія на закупівлях у лікарні становила 147 млн грн.

Запровадження нових принципів і підходів у взаємодії з благодійниками дозволило лікарні отримати у першому півріччі 2025 року рекордний обсяг благодійної допомоги у натуральній формі – на суму майже 536 млн грн. Для порівняння – у 2024 році за аналогічний період лікарня отримала 166,5 млн грн, а в 2023 році – 130,7 млн грн", – зазначив Урін.

"Хто вкрав кошти з розбудови "Охмадиту?"

Це питання "улюблене" у нинішнього очільника клінічної лікарні, оскільки це найчастіше запитують користувачі соціальних мереж. Коротка відповідь: "Це не вдалося нікому". Адже поспіхом проведений торік тендер під тиском громадськості було скасовано, тодішнє керівництво лікарні було відсторонене, а кошти нерухомо залишились на рахунку. До останнього часу.

23 травня за результатами відкритої процедури закупівлі, проведеної на платформі Prozorro, було визначено переможця на проведення капітального ремонту будівлі лікувально-діагностичного корпусу НДСЛ "Охматдит". Урін наголошує, що всі закупівлі, пов’язані з реконструкцією лікарні, проводяться відкрито та відповідно до вимог законодавства.

Навіть попри те, що капітальний ремонт головного корпусу лікарні здійснюється коштом благодійного фонду "Охматдит – Здорове дитинство", який не підпадає під обов’язкову дію постанови Кабміну про здійснення публічних закупівель, була забезпечена прозорість всіх процедур. Для цього фонд зареєструвався на Prozorro та застосував підходи цієї постанови як інструмент забезпечення прозорості при оцінці тендерних пропозицій.

Усі рішення щодо відновлення лікарні обговорюються та ухвалюються на засіданнях Ради з відновлення, до складу якої входять представники НДСЛ "Охматдит", МОЗ України та благодійники, зокрема представники бізнесу, які зробили найбільші донати. "Також розроблюється проєктна документація з відбудови нашої трансформаторної підстанції, робиться техніко-економічне обґрунтування з відбудови старого хірургічного корпусу, проводяться консерваційні роботи по 3 та 9 корпусах", – говорить Урін.

3 корпус – памʼятка архітектури, саме в нього того злощасного дня влучила ракета, знищивши відділення токсикології. Олександр Урін на той момент був завідувачем цього відділення.

"Ми збираємося розробити реставраційний проєкт, аби ця історична будівля, як і інші, отримали сучасне застосування", – говорить очільник "Охмадиту".