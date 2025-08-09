"Лидер по прозрачности", – новый руководитель "Охматдета" поделился цифрами экономии благодаря изменению подходов к закупкам

В "Охматдете" расскзаали о новом принципе формирования закупок

147 млн грн, – именно столько средств удалось сэкономить команде НДСБ "Охматдет" в течение первого полугодия 2025-го – об этом сообщил исполняющий обязанности директора Александр Урин. Именно его в прошлом году, после громкого тендерного скандала, работники клинической больницы избрали своим руководителем.

Александр Урин на полях международного форума "Инвестиции и геополитика: новая архитектура сотрудничества" выступил со своеобразным отчетом о восстановлении "Охматдета", взяв за точку отсчета годовщину ужасной трагедии: ракетной атаки российских оккупантов на клинику. Подробности узнал Oboz.ua.

147 млн грн, – именно столько средств удалось сэкономить команде НДСБ "Охматдет". Фото: ohmatdyt.com.ua

Кейс прозрачности от "Охматдета": лидерство и заметная экономия. С началом 2025 года в НДСБ "Охматдет" была введена новая модель публичных закупок. Как результат, по итогам I полугодия 2025 года больница стала лидером Украины по количеству претендентов на лот при закупках медицинских препаратов и расходных материалов. В среднем количество участников на каждый лот по стране – 0,9, в "Охматдете" – 2,65. Инициатива привела к увеличению количества контрагентов почти наполовину – по сравнению с аналогичным периодом 2024 г. Экономия составила более 52 млн грн на закупках медикаментов и расходных материалов.

Увеличение конкуренции позволило изменить отношения с поставщиками, поскольку теперь ни один из них не может диктовать условия больнице", – говорит Александр Урин, иллюстрируя свои слова следующими цифрами: лидер среди поставщиков занимает лишь 5% от общего количества законтрактованных лотов по больнице. А по сумме лота – 10% (с учетом специфики медицинского оборудования больницы).

"Ни один из наших контрагентов не имеет решающего влияния во взаимоотношениях с клиникой", – утверждает глава "Охматдета".

Другой пример прозрачности – закупка электроэнергии. При объявлении тендера на 2025 год новое руководство "Охматдета" убрало дискриминационные "закладки" в условиях проведения закупок, что позволило выйти со своими предложениями рекордному количеству участников – 33. Эффект не сложно посчитать – ожидаемая стоимость закупки уменьшилась на 9 млн грн. Фактическая стоимость электроэнергии для больницы в 2025 году составляла от 6,16 грн за 1 кВт/ч (в апреле) до 7,88 грн за 1 кВт/ч (в феврале). Тогда как в 2024-м – от 8 до 8,8 грн за 1 кВт/ч. В масштабах больницы такое удешевление ощутимо, поскольку среднемесячное потребление электроэнергии больницей составляет 1 млн кВт/ч.

Кроме того, "Охматдет" смог добиться экономии при заключении контактов на приобретение:

– других товаров, кроме электроэнергии – 8,7 млн грн;

– услуг, кроме коммунальных – 8,4 млн грн;

– работ – 78 млн грн.

Введение новых принципов и подходов во взаимодействии с благотворителями позволило больнице получить в первом полугодии 2025 года рекордный объем благотворительной помощи в натуральной форме – на сумму почти 536 млн грн. Для сравнения – в 2024 году за аналогичный период больница получила 166,5 млн грн, а в 2023 году – 130,7 млн грн", – отметил Урин.

"Кто украл средства из развития "Охматдета?"

Этот вопрос "любимый" у нынешнего главы клинической больницы, поскольку об этом чаще всего спрашивают пользователи социальных сетей. Короткий ответ: "Это не удалось никому". Ведь поспешно проведенный в прошлом году тендер под давлением общественности был отменен, тогдашнее руководство больницы было отстранено, а средства неподвижно остались на счету. До последнего времени.

23 мая по результатам открытой процедуры закупки, проведенной на платформе Prozorro, был определен победитель на проведение капитального ремонта здания лечебно-диагностического корпуса НДСБ "Охматдет". Урин отмечает, что все закупки, связанные с реконструкцией больницы, проводятся открыто и в соответствии с требованиями законодательства.

Даже несмотря на то, что капитальный ремонт главного корпуса больницы осуществляется за счет благотворительного фонда "Охматдет – Здоровое детство", который не подпадает под обязательное действие постановления Кабмина об осуществлении публичных закупок, была обеспечена прозрачность всех процедур. Для этого фонд зарегистрировался на Prozorro и применил подходы этого постановления как инструмент обеспечения прозрачности при оценке тендерных предложений.

Все решения по восстановлению больницы обсуждаются и принимаются на заседаниях Совета по восстановлению, в состав которого входят представители НДСБ "Охматдет", Минздрава Украины и благотворители, в частности представители бизнеса, которые сделали самые большие донаты. "Также разрабатывается проектная документация по восстановлению нашей трансформаторной подстанции, делается технико-экономическое обоснование по восстановлению старого хирургического корпуса, проводятся консервационные работы по 3 и 9 корпусам", – говорит Урин.

3 корпус – памятник архитектуры, именно в него в тот злосчастный день попала ракета, уничтожив отделение токсикологии. Александр Урин на тот момент был заведующим этим отделением.

"Мы собираемся разработать реставрационный проект, чтобы это историческое здание, как и другие, получили современное применение", – говорит глава "Охматдета".