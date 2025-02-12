Росія втрачає союзника через упертість: що буде далі

У Баку хочуть, щоб Москва визнала провину та виплатила компенсації сім’ям загиблих

Відносини між Росією та Азербайджаном стрімко погіршуються після збиття російської ППО цивільного літака "Азербайджанських авіаліній" (AZAL). Володимир Путін вибачався за "трагічний інцидент", але прямо відповідальність за це Росія не визнала.

Як повідомляє Медуза, після того, як 4 лютого Казахстан оприлюднив звіт про причини аварії літака, у Баку сподівалися на те, що Москва пом’якшить позицію. Однак цього не сталося.

Примітно, що в самому Азербайджані повідомили, що мають чіткі докази того, що літак був збитий ракетою "Панцир-С". А у звіті Казахстану взагалі йдеться, що літак отримав пошкодження за кілька хвилин до того, як над Грозним ввели план "Ковер".

Росія ж стверджує, що план "Ковер" оголосили вчасно, пілоти самі вирішили летіти до Грозного, а звіт Казахстану поки що попередній.

Вже 6 лютого Баку закрила філію "Російського дому" — культурного центру при МЗС РФ, яка вважається важливим інструментом для проєктування "м’якої сили" на інші країни. Офіційно причиною стали проблеми з реєстрацією, оскільки в азербайджанському законодавстві не передбачено можливості реєстрації закордонних урядових організацій. Однак раніше це не заважало йому працювати багато років.

Другим яскравим моментом стала підготовка позову Азербайджану до Міжнародного суду. Проте обидві країни не визнають його юрисдикцію, а тому не зовсім зрозуміло, у що це виллється.

При цьому серед проурядових медіа відбувається обмін натяками на можливі подальші дії. Однак реальних способів тиску на Азербайджан у Росії мало, тоді як Баку може дати болючу відповідь у вигляді зупинки транспортних проєктів та блокування торгівлі з Іраном.

Тому поки що ініціатива на боці Азербайджану, але не виключено, що сторони зможуть домовитися швидше, ніж їхнім відносинам буде завдано непоправної шкоди.

Варто зазначити, що Баку та Москва 22 лютого 2022 року підписали документ про союзну взаємодію, тому технічно їх можна назвати союзниками. Однак Азербайджан підтримує теплі відносини з Києвом, а тому не підтримав вторгнення та неодноразово надавав гуманітарну допомогу Україні. Зокрема, у лютому 2025 року було виділено 1 мільйон доларів на закупівлю електроустаткування для України.

Здебільшого ж у питаннях зовнішньої політики України Баку орієнтується на Туреччину. Крім того, президент Ільхам Алієв єдиний лідер країни колишнього СРСР, хто за останні роки зустрічався з Путіним та президентом України Володимиром Зеленським.

Нагадаємо, 25 грудня в Казахстані розбився пасажирський літак, який летів із Баку до столиці Чечні — Грозного. Він упав в аеропорту міста Актау. Літак Embraer 190AR належав авіакомпанії Azerbaijan Airlines.

Літак двічі чи тричі намагався сісти у Грозному, проте через туман йому це не вдавалося. У цей момент пасажири почули вибух, а хтось помітив, як обвалилася обшивка. Також у мережі з’явилося відео, на якому видно, що у літака було пошкоджено двигун.