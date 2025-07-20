Президент Азербайджану підтримав Україну: росіяни лютують і хочуть війни (відео)

Росіянам дуже не сподобалися слова на підтримку України

Президент Азербайджану Ільхам Алієв під час виступу на форумі у місті Шуша відповів на запитання українського журналіста Дмитра Гордона та викликав справжню пожежу серед російських пропагандистів. Деякі вже закликають готуватися до війни проти Азербайджану.

Повний текст виступу Алієва наводить Azertag. Президент країни порадив українцям ніколи не миритись з окупацією.

"Я якось мав можливість відповідати на запитання представника України на одному із заходів кілька років тому, і приблизно таке саме було питання. І моя відповідь не відрізнятиметься від того, що я говорив тоді. І думаю це співзвучно і сподіванням українського народу: ніколи не погоджуватися на окупацію! Ось це головна порада. Це те, що робили ми", — сказав він.

А щоб росіянам було ще більше приводів для невдоволення, азербайджанський президент підкреслив, що його країна не забула про те, що росіяни збили пасажирський літак "АзАл". Він наголосив, що міжнародні суди незабаром отримають відповідний позов.

Слова Алієва були агресивно сприйняті z-каналами, які вже закликали росіян готуватися до війни проти Азербайджану.

Росіяни обурюються через слова Алієва

Ппопагандисти мріють про війну

Тепер Баку "філія НАТО"

Інші канали теж не стали мовчати. Наприклад, WarGonzo вже почали висувати до Азербайджану територіальні претензії. Там заявили, що сусіднє з Шушею місто Ханкенді (Степанакерт) нібито будували росіяни з вірменами і азербайджанці до нього не мають відношення. Там уже заявили, що Азербайджан місто "окупувало".

Пропагандист Юрій Подоляка взагалі провів лекцію з історії. Звичайно, він почав не від Рюрика, а обмежився наполеонівськими часами, але також не забув традиційно звинуватити у всьому Британію.

"Зараз азербайджанські хани знову вирішили, що для них склалася вдала "шахова розкладка" (як у 1812 році, коли Наполеон сидів у Москві), щоб вирішити для себе (вірніше для Британії) російську "проблему" в Закавказзі", — написав він, назвав Баку "геополітичним противником" і натякнув на те що, що "непокору" треба придушити армією.

Пропагандисти навіть звинуватили Баку у допомозі Україні з підготовкою операції "Павутина".

Як повідомлялося раніше, останнім часом відносини між Баку та Москвою стали надто напруженими. У лютому росіяни збили над Грозним азербайджанський пасажирський літак, а у червні та липні відбулася серія затримань серед представників діаспори в обох країнах.

За даними ГУР, Росія вже почала приводити в боєздатний стан військові бази у Вірменії і, можливо, готується до війни.