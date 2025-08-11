"Буде дуже складно": експерт назвав головні цілі росіян на Запорізькому напрямку

Якщо Росія досягне цілі, то місто страждатиме від артилерії

Зміст Яка головна ціль росіян на Запорізькому напрямку

Росіяни перекидають додаткові сили і техніку на Оріхівський та Гуляйпільський напрямки в Запорізькій області. Таким чином вони створюють загрозу для двох міст – одне з яких знаходиться на висоті.

Про це повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин, посилаючись на дані розвідки. Він уточнив, що йдеться про перекидання штатної техніки ворожих Повітрянодесантних військ, які посилюють угруповання противника на цих ділянках фронту.

"Телеграф" звернувся до військового експерта Івана Ступака, аби дізнатися, якою є ситуація на східному та південному відтинку фронту.

Яка головна ціль росіян на Запорізькому напрямку

Іван Ступак зазначив, що російські війська особливу увагу приділяють району Кам’янського-Степногірська у Запорізькій області. Він підкреслив, що саме ці позиції є стратегічно важливими через близькість до Запоріжжя.

"Це велика ділянка, яку вони хочуть штурмувати. Кам'янське і Степногірськ — це те, що вони зараз мають на меті", — сказав Ступак.

Експерт наголосив, що відстань від Степногірська до обласного центру становить лише близько 20 км, а розташування на висоті робить його вигідною точкою для ведення вогню по місту.

Запорізький напрямок. Фото: Deepstate

"Якщо вони візьмуть його, то буде дуже складно вибити. Це дасть можливість обстрілювати південні райони Запоріжжя артилерією", — зазначив він.

Головною ціллю залишається Покровськ

Водночас, за його словами, росіяни нарощують сили і на Покровському напрямку. Там противник намагається скоротити відстань до міста, щоб створити критичну загрозу обороні.

"Місто Покровськ вони хочуть взяти найближчими тижнями. Якщо буде 10 км чи менше, це критична відстань", — пояснив експерт.

Ступак також повідомив, що у центрі Покровська вже з’являються диверсійно-розвідувальні групи ворога, які українські сили швидко знешкоджують, але їхні дії дезорганізують оборону.

Покровський напрямок. Фото: Deepstate

"Вони з’являються, стріляють, вбивають військових, травмують, створюють хаос. Чинити оборону в таких умовах складно", — додав він.

Хоча на Сумщині наступ противника призупинився, а на Костянтинівському та Куп’янському напрямках він триває, Ступак вважає, що головною ціллю РФ залишається саме Покровськ.

"Якщо ставити цілі за пріоритетом і швидкістю досягнення, то Покровський напрямок у них номер один", — підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що ситуація в районі Покровська на Донеччині залишається критичною. До міста російські війська перекинули найбільш боєздатні підрозділи загальною чисельністю близько 110 тисяч військових.