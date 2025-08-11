Мінус "Святоша": ліквідовано російського військового, що "піарив" страту полонених ЗСУ (фото)
"Фельдшер-штурмовик" більше не в строю
На фронті ліквідований черговий російський пропагандист, причетний до розстрілу українських полонених. Йдеться про автора телеграм-каналу "Святоша вєщаєт".
Про це стало відомо з коментарів на самому каналі, а також повідомлень інших джерел. Відомо, що автором каналу був російський військовий Дмитрий, який сам себе називав "фельдшер-штурмовик". Він воював проти України у боях на Донецькому напрямку (Вугледар, Шахтарське).
Позивний "Святоша" в телеграм-каналі публікував не тільки заклики допомогти армії, псевдополітичну аналітику та кадри боїв, а й був свого роду "рупором" ПВК "Вагнер". Він постійно підкреслював свою афілійованість із угрупуванням.
Жорстоких відео на каналі вдосталь. В лютому 2025 року "Святоша" розповсюдив відео, на якому розстрілюють українських військових, які здались у полон.
"Святошу" піарили різні сайти та навіть відомі російські видання. Він мав понад 5 контузій, кілька уламкових поранень, зокрема в голову, частину з них отримав ніби то рятуючи членів екіпажу танка Т-62 під Вугледаром.
Відомо, що він був нагороджений російською відзнакою за хоробрість 2 ступеню. Публікацій на його каналі немає з 7 липня, водночас в коментарях слова співчуття та скарги, що українці зловтішаються тим, що російський військовий-пропагандист, причетний до розстрілу полонених, загинув.
