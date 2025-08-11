Рус

Мінус "Святоша": ліквідовано російського військового, що "піарив" страту полонених ЗСУ (фото)

Автор
Галина Михайлова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
На каналі з'являлись фото та відео зі знищених міст та сіл України Новина оновлена 11 серпня 2025, 11:52
На каналі з'являлись фото та відео зі знищених міст та сіл України. Фото Колаж "Телеграфу"

"Фельдшер-штурмовик" більше не в строю

На фронті ліквідований черговий російський пропагандист, причетний до розстрілу українських полонених. Йдеться про автора телеграм-каналу "Святоша вєщаєт".

Про це стало відомо з коментарів на самому каналі, а також повідомлень інших джерел. Відомо, що автором каналу був російський військовий Дмитрий, який сам себе називав "фельдшер-штурмовик". Він воював проти України у боях на Донецькому напрямку (Вугледар, Шахтарське).

Позивний Святоша загинув
Деякі пропагандисти навіть не знали, як звали "Святошу"

Позивний "Святоша" в телеграм-каналі публікував не тільки заклики допомогти армії, псевдополітичну аналітику та кадри боїв, а й був свого роду "рупором" ПВК "Вагнер". Він постійно підкреслював свою афілійованість із угрупуванням.

Святоша вбитий
Він публікував фото із розбомблених українських населених пунктів

Жорстоких відео на каналі вдосталь. В лютому 2025 року "Святоша" розповсюдив відео, на якому розстрілюють українських військових, які здались у полон.

Позивний Святоша причетний до розстрілу полонених
Скріншот поста з каналу "Святоші"

"Святошу" піарили різні сайти та навіть відомі російські видання. Він мав понад 5 контузій, кілька уламкових поранень, зокрема в голову, частину з них отримав ніби то рятуючи членів екіпажу танка Т-62 під Вугледаром.

Позивний Святоша - росіянина ліквідували на фронті
В цій історії співпадає посада, локація та позивний
Картинка, що була лого Святоші
Картинка, що була лого "Святоші"

Відомо, що він був нагороджений російською відзнакою за хоробрість 2 ступеню. Публікацій на його каналі немає з 7 липня, водночас в коментарях слова співчуття та скарги, що українці зловтішаються тим, що російський військовий-пропагандист, причетний до розстрілу полонених, загинув.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зникнення російського пропагандиста Андрія Філатова стало джерелом мемів. Він не з'являвся в інформпросторі з 25 липня.

Теги:
#Росія #Пропагандисти #ПВК Вагнера