"Будет очень сложно": эксперт назвал главные цели россиян на Запорожском направлении

Если Россия достигнет цели, то город будет страдать от артиллерии.

Содержание Какая главная цель россиян на Запорожском направлении

Россияне перекидывают дополнительные силы и технику на Ореховское и Гуляйпольское направления в Запорожской области. Таким образом, они создают угрозу для двух городов – один из которых находится на высоте.

Об этом сообщил спикер Сил обороны юга Владислав Волошин, ссылаясь на данные разведки. Он уточнил, что речь идет о перекидывании штатной техники враждебных воздушно-десантных войск, которые усиливают группировку противника на этих участках фронта.

"Телеграф" обратился к военному эксперту Ивану Ступаку, чтобы узнать, какова ситуация на восточном и южном отрезке фронта.

Какая главная цель россиян на Запорожском направлении

Иван Ступак отметил, что российские войска особое внимание уделяют району Каменско-Степногорска в Запорожской области. Он подчеркнул, что именно эти позиции стратегически важны из-за близости к Запорожью.

"Это большой участок, который они хотят штурмовать. Каменское и Степногорск — это те цели, которые они сейчас преследуют", — сказал Ступак.

Эксперт подчеркнул, что расстояние от Степногорска до областного центра составляет всего около 20 км, а расположение на высоте делает его выгодной точкой для ведения огня по городу.

Запорожское направление. Фото: Deepstate

"Если они возьмут его, то будет очень сложно выбить. Это позволит обстреливать южные районы Запорожья артиллерией", — отметил он.

Главной целью остается Покровск

В то же время, по его словам, россияне наращивают силы и на Покровском направлении. Там противник пытается сократить расстояние до города, чтобы создать критическую угрозу обороне.

"Город Покровск они хотят взять в ближайшие недели. Если будет 10 км или меньше, это критическое расстояние", — пояснил эксперт.

Ступак также сообщил, что в центре Покровска уже появляются диверсионно-разведывательные группы врага, которые украинские силы быстро обезвреживают, но их действия дезорганизуют оборону.

Покровское направление. Фото: Deepstate

"Они появляются, стреляют, убивают военных, травмируют, создают хаос. Оказывать оборону в таких условиях сложно", — добавил он.

Хотя в Сумской области наступление противника приостановилось, а на Константиновском и Купянском направлениях он продолжается, Ступак считает, что главной целью РФ остается именно Покровск.

"Если ставить цели по приоритету и скорости достижения, то Покровское направление у них номер один", — подытожил эксперт.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что ситуация в районе Покровска Донецкой области остается критической. В город русские войска перебросили наиболее боеспособные подразделения общей численностью около 110 тысяч военных.