Ситуація загрозлива: Сирський розповів, що зараз відбувається на Покровському напрямку

Ситуацію біля Покровська вдається тримати попри усі спроби росіян захопити місто

Ситуація навколо Покровська в Донецькій області наразі дуже загрозлива. Російські окупанти стягнули до міста найбільш боєздатні частини окупаційних військ загальною кількістю в 110 тисяч одиниць живої сили.

Про це сказав головнокомандувач Збройних сил України генерал Олександр Сирський в інтерв'ю ТСН. За його словами, ситуацію біля Покровська вдається тримати попри усі спроби росіян захопити місто.

"Нам вдається тримати ситуацію… Ворог змінював тактику, змінював кількість військ, застосовував і бронетехніку. Ми тримаємо позиції, але так, там ситуація складна — справді складна, але ми ж вживаємо усіх заходів, щоб утримати місто під контролем. Ворог несе там шалені втрати. Щоденно у Покровську найбільша кількість атак противника" Головком ЗСУ Олександр Сирський

Зазначимо, що російські окупанти атакують на Покровському напрямку вже багато місяців, але без помітних результатів. Досі українські захисники тримали оборону, а агресор втрачав людей і техніку попри безперервні штурми та спроби прорвати фронт. Проте останніми днями росіяни активізували спроби створити напівкільце навколо міста і поставити під обстріли головні маршрути постачання.

Як повідомлялося раніше, за оцінками військових, зараз під Покровськом знаходиться 110-тисячне угруповання росіян, яке повільно намагається оточити місто та атакувати його з трьох сторін. Окрім військового шляху захоплення, окупанти намагаються "захопити" місто на Донеччині пропагандистськими засобами. Так, у Генштабі ЗСУ нещодавно спростували панічні повідомлення ЗМІ про те, що Покровськ нібито "вдалося оточити". А в ДШВ повідомили, що росіяни почали розкидати над містом агітаційні листівки.