"Путін втягнув нас у свій план": прорив фронту біля Добропілля — чи є він і що там зараз відбувається

Прорив фронту росіянами на Донеччині став головною новиною вечора 11 серпня. Українські військові блогери б’ють на сполох і говорять про просування ворога на кілометри, але у ЗСУ заявляють, що не все так однозначно.

"Телеграф" розібрався у ситуації та розповідає про те, що насправді відбувається на Покровському напрямку.

Росіяни рвуть фронт?

Увечері 11 серпня аналітичний ресурс DeepState повідомив про стрімке просування ворога на Покровському напрямку. За даними аналітиків, йдеться про рух ворога в районі Добропілля, що на півночі від Покровська.

Згідно з оновленими картами бойових дій, ворог проникнув усередину українських територій приблизно на 10 кілометрів.

Осінтери DeepState пишуть, що за допомогою постійного тиску переважаючою кількістю піхоти здійснити просування в населені пункти Кучерів Яр та Золотий Колодязь, де проводить накопичення для подальшого розвитку успіху. Повідомляється, що на відрізку свого шляху росіяни пробують встановлювати свої позиції, закріплюватися на місцевості. Також з Кучеревого Яру по посадках кацапи пролізли в населений пункт Веселе і проводять накопичення й там.

"За останню добу в цьому селі (Веселе — Ред.) було зафіксовано вже близько двох десятків солдатів противника", — DeepState.

Стверджується, що водночас ворог не зупиняється на досягнутому і продовжує розвивати свій успіх у напрямку траси Добропілля-Краматорськ, фіксуючись у районі Нововодяного та Петрівки. При цьому ворог міг промацати слабкі місця для подальшого руху.

"Обстановка складається доволі хаотично, адже ворог, знайшовши прогалини в обороні, просочується в глибину, пробує швидко закріплятися, накопичуватися для подальшого просування", — кажуть аналітики.

Що роблять і кажуть у ЗСУ

У Силах оборони відреагували на тривожні новини з Покровського спрямування. В ОСУВ "Дніпро" зазначили, що ситуація в районі Добропілля справді складна, проте запевнили, що про взяття противником територій під свій контроль не йдеться. За словами військових, противник, постійно змінюючи прийоми та способи застосування військ, використовує перевагу в чисельності і, масштабно втрачаючи особовий склад, намагається просочуватися малими групами повз першу лінію українських позицій.

"Інфільтрація таких груп, хоч і спричиняє необхідність залучення резервів для їх знищення, але не є "взяттям під контроль території". Нерозуміння цього вже не раз викликало помилки при аналізуванні ситуації та при публічних обговореннях в районі Покровсько-Мирноградської агломерації", — кажуть у ВСУ.

У Генштабі підтвердили цю інформацію та додали, що вже реагують на те, що відбувається.

Рішенням Головнокомандувача виділені додаткові сили і засоби з метою виявлення та знищення диверсійних груп противника, які проникають за лінію оборони, — заявили у Генштабі

За попередніми підрахунками, на цьому напрямку за минулу добу наші воїни ліквідували 64 та поранили 38 окупантів. Крім того, знищено одну одиницю автомобільної техніки, 21 БпЛА, одну антену зв’язку та один мотоцикл. Пошкоджено одну гармату та два мотоцикли загарбників.

Одним із таких підрозділів, судячи з інформації у мережі, є "Азов". У пресслужбі бригади повідомили, що кілька днів тому перший корпус НГУ "Азов" зайняв певну смугу оборони на Покровському напрямку. Там підкреслили, що ситуація залишається складною і динамічною. Росіяни намагаються просуватися і зазнають значних втрат у живій силі та техніці.

"Підрозділами корпусу сплановані та вжиті заходи щодо блокування сил противника у визначеному районі. Про результати буде повідомлено пізніше, — поінформував 1-й корпус НГУ "Азов"

Військові та блогери б’ють на сполох

Багато відомих військових і блогерів не поділяють таких спокійних офіційних заяв і б’ють на сполох.

Військовий 24-го штурмового батальйону "Айдар" Станіслав Бунятов з позивним "Осман" у своєму каналі "Говорять снайпер", підвтердив, що ситуація на Дружківському напрямку дійсно погана.

"Це системна проблема, яку ворог дуже вміло використав на свою користь", — написав він.

Мілітарі-паблік "Офіцер" також пише, що ситуація на Донеччині дійсно критична. За словами блогера-військового, окрім ворожої піхоти, яка закріпилась на вже зазначених на мапі рубежах, є ще ДРГ росіян, які намагаються пролазити далі та створювати проблем.

Військовий аналітик Богдан Мирошников пише, що окупанти поступово входять на пік можливостей, а також перекидають частину угрупування з Сумщини на інші напрямки (переважно саме покровсько-добропільський). Він зазначає, що прорив до Добропілля не виник сам собою, перед цим було втрачено критично важливі села.

Екс-начальник штабу 12-ї бригади спецпризначення "Азов" Національної гвардії України Богдан Кротевич заявив 11 серпня в соцмережі X, що в районі Покровська та Мирнограда Донецької області для української армії значно погіршилася ситуація. Звертаючись до президента України Володимира Зеленського, Кротевич написав, що "на лінії Покровськ – Костянтинівка без перебільшення повна п…зда", ситуація погіршується, а "п…зда наростає".

Військовослужбовці, які проходять службу на Покровському напрямку, неофіційно підтвердили "Телеграфу", що ситуація в районі дуже складна і справді є проблеми. Джерело уточнило, що ворог міг скористатися складними погодними умовами, які обмежують використання Силами оборони України безпілотників.

Тим часом у місцевих пабліках радять мешканцям Добропілля негайно виїжджати у безпечніші регіони країни.

Telegram-канал "Добропілля info" розповідає, що росіяни роблять розсилку місцевим жителям із заявами, що їхній ДРГ нібито вже у місті (в районі автостанції). Вони залякують людей "фільтрацією".

Росіяни нас розвели?

"Телеграф" звернувся за думкою щодо ситуації на Покровському напрямку до військового оглядача Олега Старіков. Він вважає, що просування ворога стало можливим нібито через помилки українського командування.

Старіков, аналізуючи ситуацію, дійшов висновку, що Сили оборони "втягнулися" в гру, яку нам нав’язав ворог.

"Ситуація з урахуванням того, що в даний час Російська Федерація проводить літню військову кампанію, має відповідні цілі — Покровський напрямок, Південний фланг і Північний фланг. Для того, щоб розтягнути оборону, згідно з військовою справою, необхідно проводити наступи на інших ділянках, які називаються другоряднимичи або відволікаючими, наприклад Запоріжжя, Суми та інші. Вони цього досягли. Вони втягнули нас у свій план. Чому ми основні ресурси не спрямовуємо, щоб локалізувати чи стабілізувати ситуацію на Покровському напрямку?", — вважає він.

