Рус

Можливі провокації: коли чекати піку напруги від навчань Росії та Білорусі біля України

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Навчання Білорусі та Росії "Захід-2025" Новина оновлена 12 серпня 2025, 14:20
Навчання Білорусі та Росії "Захід-2025". Фото Колаж, "Телеграф"

До Білорусі вже прибула перша техніка та особові склади

Навчання Білорусі та Росії "Захід-2025" можуть нести потенційну небезпеку Україні. Особливо це стосується активної фази, яка припаде на вересень.

Про це "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. За його словами, ситуацію з навчаннями контролюють підрозділи розвідки Міністерства оборони та ДПСУ.

Демченко каже, що наразі вже зафіксовано перекидування десь з десяток транспортних засобів та невеликої кількості особового складу Росії на територію Білорусі. Але у серпні триватиме підготовчий етап, тому ще певна кількість сил буде стягуватись. Однак наразі зафіксовано також і відправлення білоруської армії до Росії, адже навчання "Захід-2025" мають двосторонній характер.

"Активна фаза навчань має пройти саме в вересні. Зараз це більше такі підготовчі етапи, можливо, командно-штабні навчання, навчання між складовими сил логістики, зв'язку", — каже спікер ДПСУ.

Він додає, що Україна не виключає можливих провокацій з боку Росії чи Білорусі на цих навчаннях, тому пильно стежить за ситуацією. Адже ці навчання можуть нести загрозу не тільки, як потенційний напад з цієї лінії кордону, а й як спосіб змусити Київ перекинути туди більше військ.

Білорусь та Україна на карті
Білорусь (червона) та Україна (синя) на карті

Наразі оцінюються ризики, продовжується нарощування нашої оборонної спроможності, як по лінії кордону, так і в прикордонній зоні. Демченко каже, що йдеться про інженерне облаштування, фортифікаційні укріплення, мінування найбільш загрозливих напрямків для того, щоб українські воїни на цьому напрямку мали всі можливості відбити або протидіяти будь-яким загрозам, які можуть йти з території Білорусі.

"Станом на зараз якогось створення або формування ударних угрупувань у напрямку нашого кордону на території Білорусі немає", — резюмував спікер ДПСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії погрожують новою "СВО" на Південному Кавказі.

Теги:
#Україна #Росія #Білорусь #Навчання #ДПСУ