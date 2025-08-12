Можливі провокації: коли чекати піку напруги від навчань Росії та Білорусі біля України

До Білорусі вже прибула перша техніка та особові склади

Навчання Білорусі та Росії "Захід-2025" можуть нести потенційну небезпеку Україні. Особливо це стосується активної фази, яка припаде на вересень.

Про це "Телеграфу" розповів речник Державної прикордонної служби України (ДПСУ) Андрій Демченко. За його словами, ситуацію з навчаннями контролюють підрозділи розвідки Міністерства оборони та ДПСУ.

Демченко каже, що наразі вже зафіксовано перекидування десь з десяток транспортних засобів та невеликої кількості особового складу Росії на територію Білорусі. Але у серпні триватиме підготовчий етап, тому ще певна кількість сил буде стягуватись. Однак наразі зафіксовано також і відправлення білоруської армії до Росії, адже навчання "Захід-2025" мають двосторонній характер.

"Активна фаза навчань має пройти саме в вересні. Зараз це більше такі підготовчі етапи, можливо, командно-штабні навчання, навчання між складовими сил логістики, зв'язку", — каже спікер ДПСУ.

Він додає, що Україна не виключає можливих провокацій з боку Росії чи Білорусі на цих навчаннях, тому пильно стежить за ситуацією. Адже ці навчання можуть нести загрозу не тільки, як потенційний напад з цієї лінії кордону, а й як спосіб змусити Київ перекинути туди більше військ.

Білорусь (червона) та Україна (синя) на карті

Наразі оцінюються ризики, продовжується нарощування нашої оборонної спроможності, як по лінії кордону, так і в прикордонній зоні. Демченко каже, що йдеться про інженерне облаштування, фортифікаційні укріплення, мінування найбільш загрозливих напрямків для того, щоб українські воїни на цьому напрямку мали всі можливості відбити або протидіяти будь-яким загрозам, які можуть йти з території Білорусі.

"Станом на зараз якогось створення або формування ударних угрупувань у напрямку нашого кордону на території Білорусі немає", — резюмував спікер ДПСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав, що в Росії погрожують новою "СВО" на Південному Кавказі.