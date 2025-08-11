Соловйов погрожує новою "СВО" на Південному Кавказі: наскільки реальним є цей сценарій

Із вторгненням на Південний Кавказ є певні проблеми

Путін та Трамп зустрінуться на Алясці для обговорення війни в Україні 15 серпня, але в Москві вже готують людей до можливих майбутніх конфліктів. Головний "рот" Кремля пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі проговорився про один із варіантів — "СВО" на Кавказі.

"Телеграф" розібрався в тому, наскільки далекі від реальності нові страшилки росіян.

Соловйов проговорився

Російський пропагандист в ефірі своєї телепередачі заявив, що війна не закінчиться після зустрічі Трампа та Путіна та допустив нову "СВО" на Південному Кавказі.

"Перемагати пора. Перемагати. А вони вдають, що війни немає… Десь у п'ятницю ввечері вийдеш у великому місті, і думаєш, а що відбувається? А що, правда десь війна йде? Правда, йде. І війна страшна. І це треба дуже чітко розуміти. І вона, на жаль, для всіх не закінчиться зустріч на Алясці", — сказав Соловйов.

За його словами, війна в Україні нібито триватиме через те, що "інтереси європейців в першу чергу у тому, щоб війна була". А конфлікт Росії на Південному Кавказі може спалахнути через "велику проблему — базу НАТО".

"Це настільки небезпечно, що якщо розглядати з геополітичних позицій, може призвести до таких наслідків, що це може виявитися не останньою "СВО" нашого покоління", — підкреслив телеведучий.

На кого і на що натякає Соловйов

Насамперед рот Кремля, ймовірно, має на меті підготувати росіян до того, що Росія не збирається зараз закінчувати війну в Україні.

А міркуючи про Кавказ, судячи з усього, Соловйов мав на увазі підписання у Вашингтоні минулої п’ятниці пакету документів між лідерами Вірменії та Азербайджану у присутності президента США. Це стає ще очевиднішим, якщо взяти до уваги те, що загострення відносин між Баку та Москвою останнім часом виходить на новий рівень.

Чи реальна нова "СВО" Росії

Політолог та експерт з Баку Ільгар Велізаде у коментарі "Телеграфу" порівняв поведінку Соловйова з психічними розладами, коли людині здається, що її переслідують або що її оточують вороги.

"Якщо екстраполювати це на державну політику, то, мабуть, у певних політичних колах, настрій яких озвучує Соловйов, є це відчуття того, що довкола вороги і треба від них захищатися", — сказав Велізаде.

Він звернув увагу, що в риториці російських пропагандистів часто є фрази в стилі "наш Південний Кавказ", а це означає, що у них залишилося мислення часів СРСР. Експерт наголосив, що ані Південний Кавказ, ані Центральна Азія, ані інші частини пострадянського простору вже не є частиною Росії.

"Це не дозволяє їм (росіянам, — ред.) об’єктивно подивитися на процеси, що відбуваються в сусідніх регіонах. Ось і спостерігається така тривожна, а в деяких випадках клінічна ситуація", — додав експерт.

Щодо проведення "СВО" на Південному Кавказі, то Велізаде зазначає, що гіпотетично цілями росіян можуть бути Вірменія чи Азербайджан. Однак Вірменія є для РФ інституційним союзником, з яким вона входить до низки організацій, а тому важко уявити, як вони можуть воювати.

Те саме, за його словами, стосується й Азербайджану, який теж певною мірою є союзником Росії, хоч і без підписання договору. Крім того, він зазначив, що якщо вторгнення і буде, то воно вестиметься, у тому числі й проти Туреччини, яка сприймає Азербайджан як "рідне" суспільство.

"Я не знаю, що це дасть Росії. Плодити собі ворогів у цій ситуації це не найрозумніша справа. Хоча якщо говорити про розум і висловлювання такого роду осіб, то це, звичайно, несумісні поняття… Залишилося сподіватися, що особи, які приймають рішення, а не озвучують настрої, більш обачно підійдуть до цього питання і не педалюватимуть напруженість", — додав Велізаде.

