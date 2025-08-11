Рус

Соловйов погрожує новою "СВО" на Південному Кавказі: наскільки реальним є цей сценарій

Денис Подставной
Читать на русском
Володимир Соловйов Новина оновлена 11 серпня 2025, 20:37
Володимир Соловйов

Із вторгненням на Південний Кавказ є певні проблеми

Путін та Трамп зустрінуться на Алясці для обговорення війни в Україні 15 серпня, але в Москві вже готують людей до можливих майбутніх конфліктів. Головний "рот" Кремля пропагандист Володимир Соловйов у прямому ефірі проговорився про один із варіантів — "СВО" на Кавказі.

"Телеграф" розібрався в тому, наскільки далекі від реальності нові страшилки росіян.

Соловйов проговорився

Російський пропагандист в ефірі своєї телепередачі заявив, що війна не закінчиться після зустрічі Трампа та Путіна та допустив нову "СВО" на Південному Кавказі.

"Перемагати пора. Перемагати. А вони вдають, що війни немає… Десь у п'ятницю ввечері вийдеш у великому місті, і думаєш, а що відбувається? А що, правда десь війна йде? Правда, йде. І війна страшна. І це треба дуже чітко розуміти. І вона, на жаль, для всіх не закінчиться зустріч на Алясці", — сказав Соловйов.

За його словами, війна в Україні нібито триватиме через те, що "інтереси європейців в першу чергу у тому, щоб війна була". А конфлікт Росії на Південному Кавказі може спалахнути через "велику проблему — базу НАТО".

"Це настільки небезпечно, що якщо розглядати з геополітичних позицій, може призвести до таких наслідків, що це може виявитися не останньою "СВО" нашого покоління", — підкреслив телеведучий.

На кого і на що натякає Соловйов

Чи реальна нова "СВО" Росії

Політолог та експерт з Баку Ільгар Велізаде у коментарі "Телеграфу" порівняв поведінку Соловйова з психічними розладами, коли людині здається, що її переслідують або що її оточують вороги.

"Якщо екстраполювати це на державну політику, то, мабуть, у певних політичних колах, настрій яких озвучує Соловйов, є це відчуття того, що довкола вороги і треба від них захищатися", — сказав Велізаде.

Він звернув увагу, що в риториці російських пропагандистів часто є фрази в стилі "наш Південний Кавказ", а це означає, що у них залишилося мислення часів СРСР. Експерт наголосив, що ані Південний Кавказ, ані Центральна Азія, ані інші частини пострадянського простору вже не є частиною Росії.

"Це не дозволяє їм (росіянам, — ред.) об’єктивно подивитися на процеси, що відбуваються в сусідніх регіонах. Ось і спостерігається така тривожна, а в деяких випадках клінічна ситуація", — додав експерт.

Щодо проведення "СВО" на Південному Кавказі, то Велізаде зазначає, що гіпотетично цілями росіян можуть бути Вірменія чи Азербайджан. Однак Вірменія є для РФ інституційним союзником, з яким вона входить до низки організацій, а тому важко уявити, як вони можуть воювати.

Те саме, за його словами, стосується й Азербайджану, який теж певною мірою є союзником Росії, хоч і без підписання договору. Крім того, він зазначив, що якщо вторгнення і буде, то воно вестиметься, у тому числі й проти Туреччини, яка сприймає Азербайджан як "рідне" суспільство.

"Я не знаю, що це дасть Росії. Плодити собі ворогів у цій ситуації це не найрозумніша справа. Хоча якщо говорити про розум і висловлювання такого роду осіб, то це, звичайно, несумісні поняття… Залишилося сподіватися, що особи, які приймають рішення, а не озвучують настрої, більш обачно підійдуть до цього питання і не педалюватимуть напруженість", — додав Велізаде.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що бувало з країнами, які йшли на мир в обмін на території.

