Возможны провокации: когда ждать пика напряжения от учений России и Беларуси возле Украины

В Беларусь уже прибыла первая техника и личные составы

Учения Беларуси и России "Запад-2025" могут представлять потенциальную опасность Украине. Особенно это касается активной фазы, которая преподает на сентябрь.

Об этом "Телеграфу" рассказал спикер Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ) Андрей Демченко. По его словам, ситуацию с учениями контролируют подразделения разведки Министерства обороны и ГПСУ.

Демченко говорит, что сейчас уже зафиксирован переброс где-то десятка транспортных средств и небольшого количества личного состава России на территорию Беларуси. Но в августе будет продолжаться подготовительный этап, поэтому определенное количество сил будет стягиваться. Однако сейчас зафиксировано также и отправление белорусской армии в Россию, ведь учения "Запад-2025" носят двусторонний характер.

"Активная фаза учений должна пройти именно в сентябре. Сейчас это больше такие подготовительные этапы, возможно, командно-штабные учения, учения между составами сил логистики, связи", — говорит спикер ГНСУ.

Он добавляет, что Украина не исключает возможных провокаций со стороны России или Беларуси на этих учениях, поэтому внимательно следит за ситуацией. Ведь эти учения могут нести угрозу не только как потенциальное нападение с этой линии границы, но и как способ заставить Киев перебросить туда больше войск.

Беларусь (красная) и Украина (синяя) на карте

Сейчас оцениваются риски, продолжается наращивание украинской оборонной способности, как по линии границы, так и в приграничной зоне. Демченко говорит, что речь идет об инженерном обустройстве, фортификационных укреплениях, минировании наиболее угрожающих направлений для того, чтобы украинские воины на этом направлении имели все возможности отразить или противодействовать любым угрозам, которые могут исходить с территории Беларуси.

"По состоянию на данный момент какого-либо создания или формирования ударных группировок в направлении нашей границы на территории Беларуси нет", — резюмировал спикер ГПСУ.

