У вересні ситуація зміниться? Чого чекати від навчань російської армії у Білорусі, розповіли у ДПСУ

До Білорусі стягують чимало техніки та людей

Ситуація на державному кордоні України та Білорусі контрольована. Навчання "Захід-2025" наразі не становлять прямої загрози, але це може змінитись вже у вересні.

Про це повідомив Андрій Демченко, речник Державної прикордонної служби України в етері Media Center Ukraine. За його словами, та кількість російських підрозділів, яка прибула на територію Білорусі, не становить потенційної загрози.

Він пояснює, що цю ситуацію контролюють підрозділи розвідки Міністерства оборони та ДПСУ. Наразі розпочата підготовча фаза навчань, тому фіксується прибуття людей та стягування певної кількості одиниць техніки.

"Активна фаза цих навчань буде у вересні. Найближчим часом будуть ймовірніше навчання логістики, зв'язку. А от у вересні почнеться вже активна фаза навчань на території Білорусі", — каже Демченко.

За його словами, саме в цей час ризик для України буде зростати і ситуація може стрімко змінитись. Тут треба буде аналізувати та знати, яку повну кількість людей, техніки Росія залучить чи планує залучити на території Білорусі. Наразі і республіка також перекидає свої засоби та сили в Росію, адже навчання мають бути двосторонніми.

Білорусь (червона) та Україна (синя) на карті

"Станом на зараз не фіксується створення ударного угрупування з кордону Білорусі. Але цей напрямок залишається для нас загрозливим, як і раніше", — додає речник ДПСУ.

Наразі Україна не виключає провокації з боку Білорусі та Росії під час цих навчань. Тому основна увага спрямована на спостереження та посилення лінії кордону і не тільки. За словами Демченка, йдеться про мінування загрозливих території, будування фортифікацій тощо.

Нагадаємо, що у вересні 2025 року в Білорусі заплановані масштабні спільні навчання "Захід-2025" за участю російських і білоруських військових. Підготовка до них розпочалася ще в жовтні 2024 року, а активна фаза запланована на середину вересня. Так, нещодавно на вулицях білоруського міста Гомель в південно-західній частині Білорусі помітили броньовану техніку, ймовірно, російського походження. Частина була обладнана саморобними протидронними дугами, а також мала на собі тактичні символи червоного кольору.

