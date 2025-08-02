Понад 1,5 млн під матрацом і новий мотоцикл. Що цікавого у декларації фігуранта корупційної схеми Гайдая

Заробив понад пів мільйона за 2024

Голову Мукачівської РДА Сергія Гайдая називають одним із організаторів масштабної корупційної схеми у закупівлі БПЛА та РЕБів. НАБУ та САП вже затримали 4 фігурантів справи.

"Телеграф" вирішив з'ясувати, що в декларації Гайдая та які доходи він отримує. Зауважимо, що наразі Гайдай обіймає посаду голови Мукачівської РДА, до цього був керівником Луганської ОВА.

За даними декларації голови адміністрації міста, він за 2024 рік отримав 576 868 грн зарплати, тобто понад 48 тисяч грн на місяць. При цьому у його власності є одна квартира на 55,7 квадратних метрів, придбана у 2008 році. З 2024 Гайдай орендує квартиру, площею 49,5 квадратних метрів.

Гайдай Сергій

Скільки заробляє

Нерухомість Гайдая

У автопарку можливого фігуранта корупційної схеми одна автівка — TOYOTA FJ CRUISER 2016 року за 850 000, придбана у 2021 році. У 2024 році він купив мотоцикл INDIAN SCOUT BOBBER 2024 року випуску за 645 575. Цікаво, що вартість мотоцикла перевищує навіть загальну суму зарплати за рік.

Яке авто має

Мотоцикл Indian Scout Bobber 2024

Окрім того, в декларації Гайдай вказав чималу суму заощаджень, а саме 32 000 євро готівкою. В гривнях це понад 1,5 млн грн. Звідки у голови Мукачівської РДА з зарплатою в понад 500 тисяч та без додаткових доходів така сума невідомо.

Які заоощадження

Що відомо про корупційну схему

НАБУ і САП викрили масштабну корупцію при закупівлі БПЛА та засобів РЕБ. Серед викритих на хабарі чинний народний депутат України, очільники районної та міської військових цивільних адміністрацій, військовослужбовці Національної гвардії. Відомо, що суть схеми зводилася до укладення державних контрактів із підприємствами-постачальниками за попередньо завищеними цінами. Приблизно 30% від суми контракту поверталося учасникам злочину у вигляді неправомірної вигоди.

НАБУ та САП викрили на хабарях депутата, чиновників та військових НГУ

Наголосимо, що офіційно факт затримання Гайдая чи оголошення йому підозри не підтверджували. Однак про це повідомляє УП, посилаючись на свої джерела.

Раніше "Телеграф" розповідав, хто з нардепів спершу обмежував НАБУ та САП, а потім відновлював незалежність.