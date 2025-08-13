Навіщо Путін їде на Аляску: Фурса назвав дві цілі

Обидві сторони хочуть зустрічі, але мають різні цілі

Для Володимира Путіна метою візиту на Аляску не є досягнення якихось домовленостей. Для нього зустріч із президентом США Дональдом Трампом уже є самоціллю.

Таку думку висловив інвестиційний банкір Сергій Фурса в ефірі "Радіо NV". Він наголосив, що для Путіна головною метою зараз є уникнення санкцій та повернення в міжнародну дипломатію.

"Для Путіна сама зустріч із Трампом є самоціллю. Йому пофіг, чи буде якийсь результат. Його таким чином Трамп витягує з ізоляції. І йому зустріч дуже важлива" Сергій Фурса

Вихід з ізоляції допоможе російському диктатору показати світові та своїй еліті, що він ще має вплив, якщо його звуть на зустріч з американським президентом.

Експерт зазначає, що Трамп теж має свої цілі. Він все ще хоче укласти економічну угоду з Росією, а також отримати Нобелівську премію миру.

Він, зважаючи на це, сподівається, що зможе домовитися з Путіним і укласти якусь угоду. І ось "якусь". Тут дуже важливо, щоб усі червоні лінії окреслила Європа разом із Україною. Тут голос Європи був би більш вагомим, щоб його Трамп почув і щоб ця "якась" угода не перетворилася на "будь-яку" угоду Сергій Фурса

Як відомо, зустріч Трампа та Путіна має відбутися 15 серпня у місті Анкоридж на Алясці. Раніше американський президент заявляв президенту Зеленському, що Україна має "обмінюватися" територіями, щоб домовитися про припинення вогню з Росією.

Не зовсім зрозуміло, що саме він мав на увазі, однак у західних ЗМІ вже прогнозують, що йдеться про бажання Путіна отримати всю Донецьку область. В обмін, Трамп, можливо, спробує повернути Україні окуповану частину Херсонської області. Втім, сам голова Білого дому не дуже високо оцінює ймовірність того, що якоїсь угоди буде досягнуто на зустрічі.