Не залежить від переговорів. Названо головний важіль тиску Трампа на Путіна

США навряд чи змінять свою стратегію, бо вона їм вигідна

Незалежно від результату переговорів Дональда Трампа з Володимиром Путіним на Алясці, президент США має важелі впливу на кремлівського диктатора. Окрім економічних вторинних санкцій є ще й мілітарний тиск.

Про це в інтерв'ю "Телеграфу" розповів політолог, колишній віцегубернатор Краснодарського краю РФ Михайло Савва. Він пояснив, який варіант залишається на столі.

— У Трампа є головний важіль, який він вже використовує, і це не залежить від того, як там йдуть перемовини (поки не залежить). Це постачання американської зброї через європейські країни НАТО. І США навряд чи змінять цю стратегію, тому що Трамп наполягає на тому, щоб все було економічно вигідно для США. Тому вони будуть цю зброю продавати, — каже політичний експерт.

На його думку, проблема в тому, що Європа цієї зброї просто не має.

— Після зникнення СРСР і соціалістичної системи Європа дуже розслабилася, забула про безпеку, необхідність сильних армій і майже припинила виробляти зброю. А от США так не робили. Тому зараз і є ця залежність: країни Європи готові платити за американську зброю, а США готові її продавати Європі для України. Цей процес йде, він може нарощуватися в залежності від ситуації на фронті і обстрілів Росією українських міст, — підсумував Михайло Савва.

