Завдання Путіна №1. Розвідник розкрив плани росіян під Покровськом

Ворог пробує комбіновані атаки, міняючи методи ведення війни

Глава Кремля Володимир Путін має плани на Донецьку область, тому зібрав понад 100 тисяч "багнетів", які активізували свої дії під Покровськом. Користуючись нечисленністю українських Сил оборони на тій ділянці фронту, ворог б’є по стиках наших військових частин.

Про це в інтерв'ю YouTube-каналу Telegraf UA розповів колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж. Він пояснив, як йде ворожий наступ.

За його словами, стратегічно Путін поставив завдання захопити повністю Покровську агломерацію, завдаючи ударів із п'яти секторів.

— З північно-східного, в обхід Покровська. З південно-західного — також "кліщі", які намагаються оточити Покровськ. Відповідно [ведеться] наступ на Мирноград, Добропілля і удари з Новопавлівського напрямку широким фронтом. [Ворог] хоче організувати наступ на Костянтинівку, Краматорськ, Слов'янськ, тобто захопити всю Донецьку область, — пояснив військовий експерт.

Поточна ситація під Покровськом і Добропіллям. Карта DeepState

На його думку, це завдання Путіна "номер один", тому ворог стягнув туди вже 115 тис. окупантів.

— Вони пробують комбіновані атаки, міняючи методи ведення війни. І це напрямок не тільки по оточенню Покровська, а й Добропілля. У декількох секторах вони застосували просочуваня по "зеленці" і удари по конкретних секторах, де їхня розвідка виявили наші стики, — пояснює колишній голова СЗР.

За його словами, там нема координації наших підрозділів або мала кількість українських військових і вогневих засобів.

— Вони [окупанти] якраз туди згенерували сили і пробиваються або ударними групами за підтримки вогню, або просочуванням у тили, — підсумував Микола Маломуж.

Нагадаємо, військовий аналітик Дмитро Снєгірьов розповів "Телеграфу", що інформаційний шум навколо прориву російських ДРГ у Покровськ виявився лише відволікаючим маневром, а основні зусилля окупантів були зміщені на правий фланг — у район Мирнограда та Добропілля. Їхньою метою є створення "малого котла", який би унеможливив оборону Покровська.