Задача Путина №1. Разведчик раскрыл планы россиян под Покровском

Враг пробует комбинированные атаки, меняя методы ведения войны

Глава Кремля Владимир Путин имеет планы на Донецкую область, поэтому собрал более 100 тысяч "штыков", которые активизировали свои действия под Покровском. Пользуясь немногочисленностью украинских Сил обороны на том участке фронта, враг бьет по стыкам наших воинских частей.

Об этом в интервью YouTube-каналу Telegraf UA рассказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Николай Маломуж. Он объяснил, как идет вражеское наступление.

По его словам, стратегически Путин поставил задачу захватить полностью Покровскую агломерацию, нанося удары из пяти секторов.

— С северо-восточного, в обход Покровска. С юго-западного — тоже "клещи", которые пытаются окружить Покровск. Соответственно [ведется] наступление на Мирноград, Доброполье и удары с Новопавловского направления широким фронтом. [Враг] хочет организовать наступление на Константиновку, Краматорск, Славянск, то есть захватить всю Донецкую область, — объяснил военный эксперт.

Текущая ситуация под Покровском и Добропольем. Карта DeepState

По его мнению, эта задача Путина "номер один", поэтому враг стянул туда уже 115 тыс. окупантов.

— Они пробуют комбинированные атаки, меняя методы ведения войны. И это направление не только по окружению Покровска, но и Доброполья. В нескольких секторах они применили просачивание по "зеленке" и удары по конкретным секторам, где их разведка обнаружили наши стыки, — объясняет бывший глава СВР.

По его словам, там нет координации наших подразделений или мало украинских военных и огневых средств.

— Они [оккупанты] как раз туда сгенерировали силы и пробиваются либо ударными группами при поддержке огня, либо просачиванием в тылы, — подытожил Николай Маломуж.

Напомним, военный аналитик Дмитрий Снегирев рассказал "Телеграфу", что информационный шум вокруг прорыва российских ДРГ в Покровск оказался лишь отвлекающим маневром, а основные усилия оккупантов были смещены на правый фланг — в район Мирнограда и Доброполья. Их целью является создание "малого котла", который сделал бы невозможной оборону Покровска.