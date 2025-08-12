Активно тестують на Покровському напрямку. Скібіцький пояснив, як росіяни змінили тактику на полі бою

Нова російська тактика включає три основні етапи

Російські війська кардинально змінили свою тактику ведення бойових дій на фронті. Вони переходять від масових штурмів до скритного проникнення малими групами в тилові райони українських позицій.

Про це розповів заступник начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України, генерал-майор Вадим Скібіцький в інтервʼю "Суспільному". За його словами, в 2023-му та особливо в 2024 році штурмові групи ворога налічували 5-8 осіб, то зараз їх чисельність скоротилася до 2-3 людей.

Наступне питання – це переміщення військовослужбовців по одному, по два — і це підтверджують всі наші війська — на велику відстань. 3-5 км – і ця людина виходить до нас у тил, десь там забазовується й чекає на решту, пояснив представник розвідки Скібіцький

Генерал майор каже, що за такою схемою російські диверсанти поодинці або парами просочуються в тилові райони українських військ, де чекають на слушну нагоду для початку бойових дій. Особливо активно така тактика застосовується на Покровському напрямку, а також при спробах проникнення на територію Дніпропетровської області.

Чіткий алгоритм дій

Кожен такий російський військовослужбовець, як каже Скібіцький, має конкретне завдання та маршрут руху.

Він має ті реперні точки, куди повинен прийти — і кінцеву ділянку, де повинен чекати дві, три доби, тиждень. Згодом до цих одиничних бійців приєднуються інші — до 15 осіб, які разом очікують підходу основних підрозділів, коментує представник розвідки.

Тактика "випаленої землі"

Крім зміни структури штурмових груп, росіяни також кардинально змінили підхід до захоплення населених пунктів. На прикладі Часового Яру та Торецька Скібіцький пояснив нову стратегію окупантів:

Російські війська спершу повністю знищують населений пункт, а тоді починають заходити на нього. Це зовсім інший підхід, ніж був у 2022-23 роках, зазначив генерал-майор.

Така зміна тактики пов'язана з величезними втратами, які зазнавали російські війська при штурмах населених пунктів. Скібіцький нагадав про Бахмут, де, за словами керівника "Вагнера" Пригожина, було втрачено близько 25 тисяч бійців тільки вбитими.

Нова російська тактика включає три основні етапи

Вадим Скібіцький пояснив, що Росія зараз використовує нову тактику:

Знищення всіх об'єктів, які можна використати для оборони

Примусова евакуація цивільного населення через постійні обстріли

Проникнення малих диверсійних груп у знелюднілі населені пункти

Оці одна-дві людини (диверсійно-розвідувальної групи), вони заходять у пусте селище. Їх ніхто не бачить, ніхто не може проконтролювати, вони десь собі там у погребі чи якомусь підвалі сіли й чекають, пояснив представник розвідки.

Прикладом такої тактики стали нещодавні масовані обстріли Херсона, які, за даними ГУР, входили до планів російського командування для примусової евакуації місцевого населення.

Результати нової стратегії

За оцінкою Скібіцького, така тактика хоч і забезпечує менш швидке просування, але дає свої результати. Проте українська розвідка володіє інформацією про ці методи ведення бойових дій.

Коли ми знаємо тактику їхніх дій, буде й протидія. В нас є розуміння, як чинити оборону. Ми знаємо чітку кількість таких штурмових груп, їхні маршрути, наголосив генерал-майор.

Він додав, що головне завдання — не допустити масового проникнення ворожих груп у тилові райони.

