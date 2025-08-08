У Києві є вулиці, що нагадують про прадавню історію України: де вони знаходяться і як називаються

Ці топоніми пов’язані з давніми кочовими народами — скіфами та сарматами, які жили на території сучасної України тисячі років тому

У сучасному Києві історія нерідко зберігається не лише у пам’ятках археології чи музеях, а й просто у назвах вулиць. Прикладом цього є Вулиця Скіфська і Сарматський провулок — топоніми, що пов’язують сьогодення столиці з глибоким стародавнім минулим українських земель.

Ці назви стають своєрідними "живими" пам’ятниками – вони нагадують мешканцям і гостям столиці про те, що Київ має глибокі історичні корені, пов’язані зі скіфською та сарматською спадщиною, які мали значний вплив на формування культури та історії території України.

Вулиця Скіфська: символ прадавньої культури

Вулиця Скіфська виникла у першій половині 2010-х років і спочатку мала назву Межова. Сучасна назва пов’язана з артефактами скіфської культури, що були знайдені неподалік у районі Жуляни. Скіфи — відомий кочовий народ V–IV століть до нашої ери, який залишив глибокий слід в культурі та археології України. Історія скіфів тісно переплітається з територією Києва та околиць, а сучасна топоніміка нагадує киянам про це величне минуле.

Скіфська вулиця розташована поруч із вулицями Вишневою та Івана Білика, гармонійно вписуючись у міський простір як символ історичної спадщини.

Сарматський провулок: відлуння кочових народів

Сарматський провулок розташований у Солом’янському районі Києва, у місцевості Жуляни. Він виник наприкінці 2010-х років і раніше мав проєктну назву "Проєктний 12977". Провулок тягнеться від вулиці Сергія Висоцького до кінця забудови району.

Сарматський провулок на карті

Назва провулка походить від сарматів — кочового іраномовного народу, спорідненого зі скіфами, які мешкали на території сучасної України та прилеглих земель у межах нашої ери. У III столітті нашої ери сармати витіснили скіфів з Причорномор’я. Саме слово "сармат" походить від іранського терміну "саоромант", що означає "підперезаний мечем". Українська шляхта та козаки вважали себе нащадками сарматів, тому ця назва має глибоке історичне та символічне значення.

Провулок знаходиться у зоні зручного транспортного сполучення — найближчою станцією метро є "Іподром", а також поруч розташована залізнична станція Київ-Волинський.

Історичний контекст у сучасній топоніміці Києва

Обидві вулиці — Скіфська та Сарматський провулок — є віддзеркаленням історії Києва, втілюючи в собі багатовікове минуле регіону. Назви цих топонімів відтворюють шанування прадавніх культур, які сформували історичний ландшафт українських земель.

Сучасна політика у сфері міських назв у Києві спрямована на збереження національної ідентичності та поваги до історичного надбання, що особливо актуально у контексті нещодавніх дерусифікаційних змін.

