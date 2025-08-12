Це річка чи урвище? Чому вулиця в Києві називається Урлівською і де вона знаходиться

Мало хто знає, що її назва сягає корінням у середньовічну історію України

У серці житлового масиву Позняки, що знаходиться в Дарницькому районі столиці, пролягає Урлівська вулиця — одна з найважливіших транспортних артерій мікрорайону. Її назва не випадкова і сягає корінням глибоко в українську історію.

"Телеграф" з'ясував, чому одна з найбільш населених вулиць цього мікрорайону має таку назву. Вибір цієї топоніміки є яскравим прикладом того, як сучасний Київ намагається зберегти зв'язок зі своїм історичним минулим.

Від Житлової до Урлівської

Сучасна Урлівська вулиця розпочала свою історію в 1990-х роках під прозаїчною назвою Житлова, 3. Однак у 1993 році, в період активного перейменування київських вулиць, вона отримала нинішню назву — Урлівська. Це рішення було далеко не випадковим.

Витяг з розпорядження КМДА

Назва походить від історичного топоніма Урлів — давнього поселення, згадки про яке збереглися в середньовічних літописах. Це свідчить про те, що ще задовго до появи сучасного житлового масиву Позняки місцевість була заселена та мала важливе значення для київської округи.

Вулиця Урлівська на Позняках

Географія вулиці

Сьогодні Урлівська вулиця простягається майже на кілометр — від вулиці Княжий Затон до Здолбунівської, де плавно переходить у Сортувальну вулицю. Вона з'єднує одразу п'ять мікрорайонів Позняків: 1-й, 2-й, 3-й, 8-й та 9-й, що робить її однією з найбільш навантажених вулиць району.

До Урлівської прилучаються вулиці Анни Ахматової, Дніпровський провулок, Прип'ятська та Тальнівська. Кожна з цих назв також має свою історію та символіку.

Транспортна артерія

По Урлівській вулиці курсують автобуси № А35, 42 та маршрутні таксі Мт 177, 577, що забезпечує зручне сполучення з іншими районами міста. Найближчою станцією метро є "Позняки", звідки можна швидко дістатися до центру столиці.

Цікаво, що спочатку вулиця була тупиковою, але в процесі активної забудови району та зведення нових житлових мікрорайонів на місці колишнього села Позняки її довелося продовжити, щоб забезпечити нормальне транспортне сполучення.

