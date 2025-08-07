В Україні зникає велетенський мурашиний лев: як він виглядає (фото)

Цей вид вважається досить рідкісним

На межі зникнення в Україні опинилися одразу кілька видів комах. Серед них – велетенський мурашиний лев.

Про це "Телеграфу" розповів ентомолог Національного природного парку "Тузлівські лимани" Євгеній Халаїм. За його словами, такий вид може попадатися поблизу Одеси.

Це середземноморський реліктовий вид, що зустрічається в посушливих районах Середньої та південної Європи, на півночі Африки та широкою смугою від Малої Азії до Пакистану. В Україні — південь та Крим.

Гігантський мурашиний лев вважається досить рідкісним і найчастіше зустрічаються поодинокі особини. Його тіло та ноги густо вкриті довгими волосками. У костальному полі переднього крила осередки переднього ряду плоскі, як сплющені, осередки заднього ряду помітно великі, п’ятикутної форми, тіло імаго — 40-49 мм.

Ця комаха мешкає переважно на прибережних пісках і дюнах з розрідженою чагарниковою або трав’янистою рослинністю. Також його можна зустріти у гірських районах на висоті до 1000 м над рівнем моря у Південній Європі.

Гігантський мурашиний лев. Фото: Вікіпедія

Дорослі особини активніші в сутінках і досить охоче вилітають на світ. Личинки, що досягають довжини до 30 мм, живуть у піщаному ґрунті під тонким шаром піску, де активно шукають видобуток. Повний цикл розвитку становить три роки.

