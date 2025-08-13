Піщаний пляж, сосновий ліс і особлива атмосфера: як дістатися до Великого Згоранського озера на Волині

Згоранське озеро входить у комплекс Шацьких озер

Озеро Велике Згоранське — це не просто водойма, а справжній природний шедевр.Вода у ньому кришталево чиста, а дно можна побачити навіть на кілька метрів униз. Піщані береги, обрамлені сосновими та листяними лісами надають особливого аромату, затишку і прохолоду у спекотні дні. Тому якщо ви хочете відпочити від міської метушні — це озеро саме для вас.

Також це місце — мрія для рибалок. Риби у водоймі дуже багато, а ловлять її навіть поруч із людьми, які купаються в озері. Кореспондентка "Телеграфу" побувала на озері і розповість вам про переваги відпочинку там.

Велике Згоранське озеро входить у комплекс Шацьких озер. Його довжина близько 1,5 км, а ширина — приблизно 1,35 км. Середня глибина — 10 метрів, а найбільша — до 20 м.

До глибини близько, але вхід у воду поступовий

Озеро живиться підземними водами і має піщане дно. Вхід в воду поступовий, але на відміну від Світязя, не треба довго йти до глибини. З переваг також — пірс, з якого можна пострибати у воду.

Пірс веде до глибини

Інфраструктура на пляжі не дуже розвинена. Є два кіоски, де можна придбати напої, солодощі і снеки, біотуалети і кабінки для переодягання. Однак мангалів, лежаків та альтанок немає. Кафе, барів та ресторанів немає, але є магазин.

Атмосфера на водоймі особлива

Із розваг — можна орендувати катамаран або сап. Ціни стартують від 300 грн/год.

На озері можна поплавати на катамаранах

Де зупинитися

Поблизу озера є місце, де можна зупинитися із наметами. Також тут здають будиночки подобово. Ціни коливаються від 2000 до 5000 гривень за десятимісний будиночок з усіма зручностями. Є навіть місця з закритою територією, куди можна приїжджати з домашніми улюбленцями.

Розташовані будиночки просто біля соснового лісу — тут відчувається особлива атмосфера. Тут можна робити красиві фото або просто гуляти. Із мінусів — багато комарів, але вас врятують спеціальні засоби і сітки на вікнах, які є майже у кожному будиночку.

Навколо озера - соснові та листяні ліси

Із переваг також — "світязькі" пончики. Тут продавці цих смаколиків не ходять на пляжі, щоб їх продавати, а привозять під ваш будиночок, якщо попередньо домовитися, запитавши у власників вашого житла.

Як дістатися

Найзручніше їхати власним транспортом. Озеро розташоване у селі Згорани Любомльського району Волинської області, приблизно за 7 км від міста Любомль. З Луцька — трасою М07 (Київ–Ковель–Ягодин) до Любомля (≈150 км), далі поворот на Згорани. З Ковеля — тим самим шляхом М07 до Любомля (≈50 км), далі ще кілька кілометрів до озера. З Шацька — близько 30 км через Світязь та Підгайці.

