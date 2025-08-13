Песчаный пляж, сосновый лес и особенная атмосфера: как добраться до Большого Згоранского озера на Волыни

Сгоранское озеро входит в комплекс Шацких озер

Вода в нем кристально чистая, а дно можно увидеть даже на несколько метров вниз. Песчаные берега, обрамленные сосновыми и лиственными лесами, придают особый аромат, уют и прохладу в жаркие дни. Поэтому если вы хотите отдохнуть от городской суеты – это озеро именно для вас.

Также это место – мечта для рыбаков. Рыбы в водоеме очень много, а ловят ее даже рядом с купающимися в озере людьми. Корреспондентка "Телеграфа" побывала на озере и расскажет вам о преимуществах отдыха там.

Большое Згоранское озеро входит в комплекс Шацких озер. Его длина около 1,5 км, а ширина – примерно 1,35 км. Средняя глубина – 10 метров, а самая большая – до 20 м.

До глубины близко, но вход в воду постепенный

Озеро питается подземными водами и имеет песчаное дно. Вход в воду постепенный, но в отличие от Свитязя, не нужно долго идти до глубины. Из преимуществ также – пирс, из которого можно попрыгать в воду.

Пирс ведет к глубине

Инфраструктура на пляже не слишком развита. Есть два киоска, где можно приобрести напитки, сладости и снеки, биотуалеты и кабинки для переодевания. Однако мангалов, лежаков и беседок нет. Кафе, баров и ресторанов также нет, но есть магазин.

Атмосфера на водоеме особенная

Из развлечений – можно арендовать катамаран или сап. Цены стартуют от 300 грн/час.

На озере можно поплавать на катамаранах

Где остановиться

Вблизи озера есть место, где можно остановиться с палатками. Также здесь сдают домики посуточно. Цены колеблются от 2000 до 5000 гривен за десятиместный домик со всеми удобствами. Есть даже места с закрытой территорией, куда можно приезжать с домашними питомцами.

Расположены домики прямо у соснового леса – здесь чувствуется особая атмосфера. Здесь можно делать красивые фото или просто гулять и наслаждаться природой. Из минусов — много комаров, но вас спасут специальные средства и сетки на окнах, которые есть почти в каждом домике.

Вокруг озера – сосновые и лиственные леса

Из преимуществ также – "свитязькие" пончики. Здесь продавцы этих вкусностей не ходят на пляжи, чтобы их продавать, а привозят под ваш домик, если предварительно договориться, спросив у владельцев вашего жилья.

Как добраться

Удобнее всего ехать собственным транспортом. Озеро расположено в селе Згораны Любомльского района Волынской области, примерно в 7 км от города Любомль. Из Луцка — по трассе М07 (Киев-Ковель-Ягодин) до Любомля (≈150 км), далее поворот на Згораны. Из Ковеля — тем же путем М07 в Любомль (≈50 км), далее еще несколько километров до озера. Из Шацка – около 30 км через Свитязь и Подгайцы.

Ранее "Телеграф" рассказывал о соленом озере во Львовской области. Оно возникло в результате техногенной катастрофы.