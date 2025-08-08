З’явилося внаслідок техногенної катастрофи: в Україні є незвичайне солоне озеро, як доїхати туди (фото)

Це гарне місце сприяє спокійному відпочинку

В Україні є безліч дивовижних водойм із гарною природою, наприклад, у Львівській області можна відпочити на озері "Барвінок", а неподалік Харкова — насолодитися тишею та чистою водою в солоному озері, яке називають ще "українським Мертвим морем".

"Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про незвичайне озеро і як воно утворилося. Ми дізнались докладніше про цю локацію для відпочинку.

Солоне озеро в Антонівці — у чому його особливість

Мальовниче місце із чистою солоною водою привертає увагу як місцевих жителів, так і туристів. Річ у тому, що історія появи цього озера почалася зовсім не з природного процесу.

Солоне озеро в Харківській області

На початку 1960-х років тут вели активні геологічні роботи — шукали нафту та газ. Передбачалося, що поклади ховаються під товстими шарами солі, і було пробурено глибоку газову свердловину.

І все пішло не за планом, адже тиск газу виявився настільки потужним, що зі свердловини вирвався некерований газовий фонтан. Спроби зупинити викид не мали успіху. Ситуація ставала небезпечною, тому довелося евакуювати робітників та місцевих мешканців. Згодом газ підпалили, щоб запобігти екологічній катастрофі, і на місці робіт утворився гігантський кратер. Через деякий час газовий потік вдалося зупинити, заповнивши пробурені кутові свердловини бетоном.

Озеро утворилося внаслідок техногенної катастрофи

Величезну вирву заповнили підземні води. Проходячи через соляні пласти вода розчиняла сіль, і в кратері сформувалося озеро з високою концентрацією мінералів. Цю водойму почали називати "українським Мертвим морем", щоправда, як кажуть місцеві, зараз вода в озері не така солона, як була раніше. Але здатна загоювати дрібні рани й доброчинно впливати на шкіру та суглоби.

Вода в озері має цілющі властивості

Вода чиста, але спеціальних заходів для купання там немає, оскільки береги досить круті. Навколо гарна природа та тиша, тому озеро відмінно підходить для тих, хто втомився від міської метушні та хоче насолодитися спокоєм.

Як виглядає солоне озеро поблизу села Антонівка

Розмір озера приблизно 100 на 100 метрів, але справжня загадка криється у його глибині. За різними даними, озеро може досягати від 50 до 75 метрів, хоча є інформація про глибину у 2,5 кілометра. Щоправда, наукового підтвердження цим цифрам наразі немає.

Як дістатися до солоного озера в Антонівці

Озеро розташоване у степовій місцевості, неподалік села Антонівка у Кегичівському районі (координати 49.321695, 35.813552). З Харкова до озера приблизно 135 кілометрів, шлях автомобілем триватиме близько двох годин.

Красиве озеро поблизу села Антонівка

Можна скористатися і громадським транспортом, наприклад приміським поїздом або автобусом (від автостанції №1) за маршрутом "Харків-Кегичівка". Потрібно вийти на зупинці біля повороту на село Антонівка, звідки йти до озера всього 10–15 хвилин пішки.

