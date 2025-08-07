Озеро з привидами чи райський куточок? Що відомо про одну з найзагадковіших водойм Харкова (фото та відео)

Вода там чиста, але встановленим санітарним нормам не відповідає

Кар'єр Основа, чи Основ'янське озеро в Харкові оповите моторошними легендами. Крім того, воно не може похизуватися чистотою та благоустроєм. Проте ця водойма є одним з найулюбленіших місць відпочинку харків'ян.

"Телеграф" розповідає про Основ'янське озеро, де влітку завжди багато людей, особливо у вихідні. Великий плюс водойми у тому, що вона розташована в межах міста, туди легко дістатися на маршрутці. Озеро розташоване у південно-західній частині Харкова, між Гутами, Жихорем та Основою.

Кар'єр на Основі у Харкові — історія

Піщані пляжі та чиста вода приваблюють відпочивальників

Сто років тому там було невелике водоймище, але після того, як поряд з ним почали добувати пісок, озерце почало рости в розмірах. Пізніше там було облаштовано зону відпочинку і навіть проводилися змагання з плавання.

Чиста вода та затишна природа

Озеро радує чистою прозорою водою, навколо є багато пляжів. В пішій доступності (5-10 хвилин від маршрутки) їх два: біля кафе та вздовж коси. Пляжі та дно на Основ'янському озері піщані.

Місце дуже мальовниче

Великим плюсом кар'єру є природа — він оточений деревами, над ним кружляють чайки, створюючи атмосферу відпочинку. Дерева створюють затишну тінь.

На початку коси мілко, що робить озерце зручним місцем для відпочинку з дітьми. Якщо пройти далі, мілководдя біля берега немає, зате є можливість плавати та пірнати.

Мінуси — відсутність інфраструктури та сміття

На жаль, відпочивальники залишають після себе сміття та мотлох, які інколи потрапляють до води. Багато років пляж не відповідає встановленим санітарним вимогам. Втім це популярне місце відпочинку серед харків'ян, попри офіційні заборони купання та екологічні проблеми.

Відпочинок на тлі багатоповерхівок

Моторошна легенда та справжня трагедія

Люди розповідають, нібито колись на місці озера був цвинтар, але при видобутку піску його затопило. З того часу, нібито, раз на місяць спливають на поверхню труни та хрести. Проте цього ще ніхто не бачив.

Проте є й реальна трагедія, що сталася над Основ'янським кар'єром у 2006 році — катастрофа чартерного літака. Пілот, розуміючи, що борт падає, направив його не на житлові будинки, що стоять поблизу, а на кар'єр. Весь екіпаж і пасажири загинули. На згадку про цю трагедію на пляжі встановлено обеліск.

