Лікувала від холери, а тепер на межі зникнення: у Києві росте рідкісна рослина (фото)

Восени її листя стає яскраво-помаранчевим

В Україні є чимало рослин, які на межі зникнення, і занесені до Червоної книги. Однією з таких є і горобина лікарська або глоговина (Sorbus torminalis), яку нещодавно помітили в Києві.

Про це розповів Викладач дендрології в EDS Європейській школі дизайну Петро Рековець. За його словами, горобина лікарська росте в Києві у парку "Нивки".

Відомо, що горобина лікарська – листопадне дерево з вертикальними широкими гілками та округлою кроною. Досить часто воно зустрічається у лісових масивах Європи, Західної Азії та Північної Африки.

Горобина лікарська

Період квітнення припадає на травень-червень, тоді дерево вкривають білі опущенні щиткоподібні суцвіття. Плоди жовто-коричневого кольору дозрівають аж до жовтня, їх можна вживати і сирими. Цікаво, що листя горобини схоже на листя клена. Але відмінна риса цього дерева те, що восени листя стає жовто-помаранчевого кольору з червоними відтінками.

Горобина лікарська морозостійка, але може досить важко переносить ранні заморозки. Вона занесена до Червоної книги України. Окрім Київщини, зустрічається ще у лісах Тернопільської та Хмельницької областей.

Горобина лікарська в Києві

Горобина лікарська досягає заввишки до 10 м, з кроною до 6 м у ширину, має глибоку кореневу систему та здатна жити понад століття. Плоди горобини та листя вважаються корисними, адже містять вітаміни групи В, А, Е, К , С і Р, флавоноїди, цукри, спирти, дубильні речовині та ефірні олії.

Кора горобини лікарської

Лікування холери

Відомо, що у XIX ст. під час епідемії холери горобину лікарську (звичайну) використовували для лікування. Адже ця рослина має досить сильні дезінфікуючи та в'яжучі властивості, добре допомагає під час зневоднення та насичує організм вітамінами. В основному використовували сік свіжих ягід або ж відвар кори.

У коментарях люди розповіли, де ще бачили таку рослину, а також, що здебільшого вона має не надто здоровий вигляд.

