Лечила от холеры, а теперь на грани исчезновения: в Киеве растет редкое растение (фото)

Осенью ее листья становятся ярко-оранжевыми

В Украине есть немало растений, которые на грани исчезновения и занесены в Красную книгу. Одним из таких является и рябина лекарственная или глоговина (Sorbus torminalis), которую недавно заметили в Киеве.

Об этом рассказал преподаватель дендрологии в EDS Европейской школе дизайна Петр Рековец. По его словам, рябина лекарственная растет в Киеве в парке "Нивки".

Известно, что рябина лекарственная – листопадное дерево с вертикальными широкими ветвями и круглой кроной. Очень часто оно встречается в лесных массивах Европы, Западной Азии и Северной Африки.

Рябина лекарственная

Период цветения приходится на май-июнь, тогда дерево покрывают белые опущенные щитковидные соцветия. Плоды желто-коричневого цвета созревают до октября, их можно употреблять и сырыми. Интересно, что листья рябины похожи на листья клена. Но отличительная черта этого дерева то, что осенью листья становятся желто-оранжевого цвета с красным оттенком.

Рябина лекарственная морозостойкая, но может довольно тяжело переносить ранние заморозки. Она занесена в Красную книгу Украины. Кроме Киевщины встречается еще в лесах Тернопольской и Хмельницкой областей.

Рябина лекарственная в Киеве

Рябина лекарственная достигает высотой до 10 м, с кроной до 6 м в ширину, имеет глубокую корневую систему и способна жить больше века. Плоды рябины и листьев считаются полезными, ведь содержат витамины группы В, А, Е, К, С и Р, флавоноиды, сахара, спирты, дубильные вещества и эфирные масла.

Кора рябины лекарственной

Лечение холеры

Известно, что в XIX веке. во время эпидемии холеры рябину лекарственную (обычную) использовали для лечения. Ведь это растение обладает достаточно сильными дезинфицирующими и вяжущими свойствами, хорошо помогает во время обезвоживания и насыщает организм витаминами. В основном использовали сок свежих ягод или отвар коры.

В комментариях люди рассказали, где еще видели такое растение, а также, что в большинстве своем оно выглядит не слишком здоровым.

