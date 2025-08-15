В Сумах прогремел мощный взрыв на заправке. Детали и фото (обновлено)

Возникло возгорание и задымление

Взрыв на заправке в Сумах прогремел около 5:40 в пятницу, 15 августа. Во время заправки автомобиля "Жигули" россияне ударили по АЗС беспилотником, произошел взрыв и возгорание.

Обновлено. Глава Сумской ОВА Олег Григоров сообщил, что причиной взрыва на АЗС стала российская атака. Враг дроном ударил по гражданскому авто на территории АЗС, возник пожар.

Повреждены помещения и легковой автомобиль. Водитель получил ожоги, ему оказывают медицинскую помощь. К счастью, работники АЗС не пострадали Олег Григоров

Об этом сообщают местные паблики. В сети публикуют фотографии последствий взрыва на заправке. Видны горение и задымление.

Последствия взрыва

Произошло возгорание

Следует понимать, что прифронтовый город Сумы каждый день слышит взрывы. Россияне атакуют областной центр и приграничья, поэтому взрыв на заправке испугал жителей.

Напомним, командующий ДШВ, бригадный генерал, Герой Украины Олег Апостол в интервью "Телеграфу" оценил, угрожает ли Сумам окружение россиянами. Ведется активная работа по обустройству фортификаций вокруг Сум.

Недавно "Телеграф" побывал в прифронтовом городе и подготовил репортаж, как Сумы живут сейчас. Сейчас фронт так близко, что некоторые вражеские FPV-дроны уже могут подлетать к окрестностям Сум. Но, несмотря на обстрелы и постоянную угрозу, жизнь Сумах продолжается, на улицах много детей с мамами. По всему центру расклеены открытки "Суми вистоять!", можно найти граффити с Путиным за решеткой и словами, что "Сумщина — северный форпост Украины".