Брала участь у змаганнях навіть з важкими травмами: якою була в молодості Лілія Подкопаєва

Спортивна гімнастка завершила кар'єру у 1998 році

Легенда українського спорту Лілія Подкопаєва, яка 19 років тому всиновила дитину, давно підкорила Олімпійський п’єдестал. Її кар’єра — це шлях маленької дівчинки з Донецька, яка досягла великих перемог у спорті. Хоч зараз вона мешкає у США, не забуває підтримувати Україну.

"Телеграф" вирішив пригадати, якою була Лілія Подкопаєва у молодості з нагоди її 47-річчя Ми також з’ясували, як починався її шлях у спорті.

Що відомо про Лілію Подкопаєву

Майбутня олімпійська чемпіонка народилася 15 серпня 1978 року в місті Донецьк. Займатися спортивною гімнастикою почала у п’ять років завдяки своїй бабусі. У віці 17 років вона стала абсолютною чемпіонкою світу, а у 18 — здобула золото на Олімпійських іграх в Атланті.

Кар'єра Подкопаєвої розпочалася за довго до повноліття

У 1996 році Лілія отримала важку травму під час тренування — впала з колоди і зламала два ребра. Однак вже за кілька місяців вона виступила на чемпіонаті Європи і завоювала золоті медалі в багатоборстві, на брусах, вільних вправах і срібні медалі в опорному стрибку і командному заліку.

Лілія Подкопаєва

Успіх Подкопаєвої на Олімпійських іграх стався не випадково. Вона виконала унікальний гімнастичний елемент — подвійне сальто з поворотом на 180 градусів. Тривалий час цей "трюк" залишався неповторним, а зараз він названий її ім'ям.

Лілія Подкопаєва під час змагань

Через стан здоров'я спортивна кар'єра Подкопаєвої завершилася. Однак гімнастка не зупинилася на досягнутому — закінчила Національний університет фізичного виховання і спорту України та Донецьку академію управління.

Лілія Подкопаєва у молодості

Подкопаєва також заснувала благодійний фонд "Здоров'я поколінь", а також організувала спортивний фестиваль "Золота Лілія". Останній, до слова, популяризував гімнастику серед молоді.

Де зараз Лілія Подкопаєва

У 2018 році гімнастка вийшла заміж за бізнесмена Ігоря Дубинського. У 2019 році у них народилася донечка. Сім'я разом із двома дітьми Лілії від першого шлюбу мешкає у США. Однак Подкопаєва організовувала там різні акції на підтримку України і давала інтерв'ю на українському ТБ.

Подкопаєва мешкає у США. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Сім'я Лілії Подкопаєвої. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

