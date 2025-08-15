Участвовала в соревнованиях даже с тяжелыми травмами: какой была в молодости Лилия Подкопаева

Спортивная гимнастка завершила карьеру в 1998 году

Легенда украинского спорта Лилия Подкопаева, 19 лет назад усыновившая ребенка, давно покорила Олимпийский пьедестал. Ее карьера — это путь маленькой девочки из Донецка, которая добилась больших побед в спорте. Хотя сейчас она проживает в США, не забывает поддерживать Украину.

"Телеграф" решил вспомнить, какой была Лилия Подкопаева в молодости по случаю ее 47-летия. Мы также выяснили, как начинался ее путь в спорте.

Что известно о Лилии Подкопаевой

Будущая олимпийская чемпионка родилась 15 августа 1978 года в Донецке. Заниматься спортивной гимнастикой начала в пять лет благодаря своей бабушке. В возрасте 17 лет она стала абсолютной чемпионкой мира, а в 18 – получила золото на Олимпийских играх в Атланте.

Карьера Подкопаевой началась за долго до совершеннолетия

В 1996 году Лилия получила тяжелую травму во время тренировки – упала с бревна и сломала два ребра. Однако уже через несколько месяцев она выступила на чемпионате Европы и завоевала золотые медали в многоборье, на брусьях, свободных упражнениях и серебряные медали в опорном прыжке и командном зачете.

Лилия Подкопаева

Успех Подкопаевой на Олимпийских играх произошел не случайно. Она исполнила уникальный гимнастический элемент – двойное сальто с поворотом на 180 градусов. Долгое время этот "трюк" оставался неповторимым, а сейчас он назван ее именем.

Лилия Подкопаева во время соревнований

Из-за состояния здоровья спортивная карьера Подкопаевой завершилась. Однако гимнастка не остановилась на достигнутом – окончила Национальный университет физического воспитания и спорта Украины и Донецкую академию управления.

Лилия Подкопаева в молодости

Подкопаева учредила благотворительный фонд "Здоровье поколений", а также организовала спортивный фестиваль "Золотая Лилия". Последний, к слову, популяризировал гимнастику среди молодежи.

Где сейчас Лилия Подкопаева

В 2018 году гимнастка вышла замуж за бизнесмена Игоря Дубинского. В 2019 году у них родилась дочь. Семья вместе с двумя детьми Лилии от первого брака проживает в США. Однако Подкопаева организовывала там разные акции в поддержку Украины и давала интервью на украинском ТВ.

Подкопаева проживает в США. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

Семья Лилии Подкопаевой. Фото: instagram.com/podkopayeva_official

