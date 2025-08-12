Затримано партнера ексглави "Укрзалізниці" Балчуна: що пов'язує колишнього очільника компанії з арештованим поляком

"Телеграф" розповідає, у яких справах фігурував затриманий і що його пов'язує з колишнім керівником "Укрзалізниці" Балчуном.

Польське Центральне антикорупційне бюро взяло під варту Єжи Домініка Кшистиняка. Цей підприємець є співвласником фірми "Аурум Полонез", що була зареєстрована в Рівному та займалася добуванням бурштину і виготовленням ювелірних виробів.

Слідчі підозрюють затриманого у членстві в організованій злочинній групі. За версією правоохоронців, ця група займалася шахрайством з податком на додану вартість та відмиванням грошей.

Зв'язки з міністром

Раніше діловим партнером Кшистиняка в цій компанії працював Войцех Балчун. Цей політик колись очолював "Укрзалізницю", а зараз займає посаду міністра державних активів Польщі.

За інформацією Business Insider, розслідування щодо підприємця стартувало у 2019 році. Це було ще до того, як Балчун вклав гроші в "Аурум Полонез".

"Нічого не знав про минуле"

Телеканал TVN24 повідомляє, що Балчун заявляє про свою необізнаність щодо минулого Кшистиняка. Міністр стверджує, що познайомився з ним лише під час співпраці в компанії і нічого не знав про його попередню діяльність. Балчун пояснює, що як приватний інвестор не мав змоги детально вивчити біографію майбутнього партнера.

Наприкінці 2023 року Балчун припинив свою участь у бурштиновому бізнесі в Україні. За неофіційними відомостями видання, правоохоронці не проводили перевірку діяльності самого Балчуна.

"Аурум Полонез" працювала як субпідрядник державного підприємства "Бурштин України". Протягом 2020-2022 років компанія вела роботи на ділянці "Пугач" Клесівського родовища бурштину. Втім, фірма Балчуна і Кшистиняка не була єдиним приватним підрядником державного підприємства.

Третім учасником "Аурум Полонез" був Микола Нємцов з Чернівців. TVN24 називає його колишнім працівником міліції.

Дані про "Аурум Полонез"

Компанія отримала доступ до видобутку не через відкритий аукціон. Натомість фірма викупила частину акцій рівненського товариства, яке мало контракт з "Бурштином України". Державне підприємство має право на відновлення земель, порушених незаконним видобутком, та може добувати залишки бурштину на таких ділянках, залучаючи приватних підрядників.

За даними "YouControl", у 2019 році "Аурум Полонез" заснував Олександр Міньковський з Тернопільщини. Згодом власність неодноразово переходила до інших осіб. На сьогодні 51% компанії належить польському товариству "Амос Інвестментс", 29,5% — Миколі Нємцову та 19,5% — Войцеху Балчуну.

Олександр Міньковський

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто стоїть за видобутком українського бурштину і чи зникла його нелегальна складова.