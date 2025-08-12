Рус

Затримано партнера ексглави "Укрзалізниці" Балчуна: що пов'язує колишнього очільника компанії з арештованим поляком

Автор
Ірина Мазуренко
Дата публікації
Читать на русском
Автор
Колаж "Телеграф" Новина оновлена 12 серпня 2025, 11:30

"Телеграф" розповідає, у яких справах фігурував затриманий і що його пов'язує з колишнім керівником "Укрзалізниці" Балчуном.

Польське Центральне антикорупційне бюро взяло під варту Єжи Домініка Кшистиняка. Цей підприємець є співвласником фірми "Аурум Полонез", що була зареєстрована в Рівному та займалася добуванням бурштину і виготовленням ювелірних виробів.

Слідчі підозрюють затриманого у членстві в організованій злочинній групі. За версією правоохоронців, ця група займалася шахрайством з податком на додану вартість та відмиванням грошей.

Зв'язки з міністром

Раніше діловим партнером Кшистиняка в цій компанії працював Войцех Балчун. Цей політик колись очолював "Укрзалізницю", а зараз займає посаду міністра державних активів Польщі.

За інформацією Business Insider, розслідування щодо підприємця стартувало у 2019 році. Це було ще до того, як Балчун вклав гроші в "Аурум Полонез".

"Нічого не знав про минуле"

Телеканал TVN24 повідомляє, що Балчун заявляє про свою необізнаність щодо минулого Кшистиняка. Міністр стверджує, що познайомився з ним лише під час співпраці в компанії і нічого не знав про його попередню діяльність. Балчун пояснює, що як приватний інвестор не мав змоги детально вивчити біографію майбутнього партнера.

Наприкінці 2023 року Балчун припинив свою участь у бурштиновому бізнесі в Україні. За неофіційними відомостями видання, правоохоронці не проводили перевірку діяльності самого Балчуна.

"Аурум Полонез" працювала як субпідрядник державного підприємства "Бурштин України". Протягом 2020-2022 років компанія вела роботи на ділянці "Пугач" Клесівського родовища бурштину. Втім, фірма Балчуна і Кшистиняка не була єдиним приватним підрядником державного підприємства.

Третім учасником "Аурум Полонез" був Микола Нємцов з Чернівців. TVN24 називає його колишнім працівником міліції.

"Аурум Полонез"
Дані про "Аурум Полонез"

Компанія отримала доступ до видобутку не через відкритий аукціон. Натомість фірма викупила частину акцій рівненського товариства, яке мало контракт з "Бурштином України". Державне підприємство має право на відновлення земель, порушених незаконним видобутком, та може добувати залишки бурштину на таких ділянках, залучаючи приватних підрядників.

За даними "YouControl", у 2019 році "Аурум Полонез" заснував Олександр Міньковський з Тернопільщини. Згодом власність неодноразово переходила до інших осіб. На сьогодні 51% компанії належить польському товариству "Амос Інвестментс", 29,5% — Миколі Нємцову та 19,5% — Войцеху Балчуну.

Олександр Міньковський
Олександр Міньковський

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, хто стоїть за видобутком українського бурштину і чи зникла його нелегальна складова.

Теги:
#Рівненщина #Бурштин #Рівненщина