Не був там 13 років? Могила матері Черновецького виглядає доглянутою, хоча він живе за кордоном

Її син був однією з найвпливовіших і найскандальніших фігур у політичному житті столиці України. Мати ексмера Києва Леоніда Черновецького не була публічною людиною, але похована на Звіринецькому кладовищі. І хоча сам він зараз мешкає далеко від України, могила його матері виглядає доглянутою.

Блогер STEPANETS побував на місці поховання мами Леоніда Черновецького. Її не стало у 2007 році.

Як виглядає могила матері Черновецького

Прасковія Гаврилівна Азімова народилася у Гончарові 4 листопада 1914 року. Вона прожила життя, перебуваючи у тіні свого сина-мера. Померла мама Черновецького у 2007 році після тривалої хвороби — паралічу. Їй було 92 роки.

Світ останній притулок вона знайшла на Звіринецькому кладовищі в Києві. Це один із цвинтарів, де поховані близькі сім'ї політичних діячів.

Колишній мер Києва Черновецький давно живе за кордоном

Могила має охайний вигляд. Це підтверджують фотографії з кладовища, де надгробок зберігся у доброму стані, місце прибране і доглянуте.

Матір Черновецького похована на Звіринецькому кладовищі

Матері ексмера Києва було 92 роки

Попри те, що сам Леонід Черновецький вже багато років мешкає за кордоном, його родина продовжує підтримувати пам'ять про матір. Видно, що за місцем поховання доглядають, однак деталі про те, хто саме і як часто займається прибиранням — у відкритих джерелах відсутні.

Могила виглядає доглянутою

Візити Черновецького на могилу матері

У квітні 2009 року журналісти помітили тодішнього мера Києва на Звіринецькому кладовищі. Черновецький приїхав на власному Rolls-Royce, у супроводі охоронців, приніс великий букет бордових троянд і пройшов пішки до могили матері, залишивши охорону біля входу. Він прокоментував спостереженням:

Вирвали кущі. Це некрасиво, але я не ображаюся… Це буде дуже красивий пам’ятник. Такий, якою була моя мама. Хоча… пам’ятник потрібен не мертвим, він потрібен живим. Леонід Черновецький

У квітні 2012 року на могилі з'явилося 50 червоних троянд. Працівники кладовища зауважили, що за цією могилою до того "постійно хтось доглядає", квіти приносять навіть узимку. Оксана, киянка, що відвідала цвинтар того дня, пригадала, що бачили Черновецького востаннє там у 2010 році разом з охороною.

Оскільки з 2012 року Черновецький не мешкає в Україні, не відомо, чи відвідував він могилу матері з того часу. У мережі також немає інформації про те, що приїжджав ексмер столиці до батьківщини за цей період.

Відомо, що Черновецький тривалий час мешкав у Грузії. Однак зараз він перебуває в Ізраїлі, а з 1994 року має громадянство цієї країни.

