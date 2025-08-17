Не был там 13 лет? Могила матери Черновецкого выглядит ухоженной, хотя он живет за границей

Черновецкий проживает в Израиле и даже имеет гражданство этой страны

Ее сын был одной из самых влиятельных и скандальных фигур в политической жизни столицы Украины. Мама экс-мера Киева Леонида Черновецкого не была публичным человеком, но была похоронена на Зверинецком кладбище. И хотя сам он сейчас живет далеко от Украины, могила его матери выглядит ухоженной.

Блогер STEPANETS побывал на месте захоронения мамы Леонида Черновецкого. Ее не стало в 2007 году.

Как выглядит могила матери Черновецкого

Прасковья Гавриловна Азимова родилась в Гончарове 4 ноября 1914 года. Она прожила жизнь, находясь в тени своего сына-мэра. Умерла мама Черновецкого в 2007 году после продолжительной болезни – паралича. Ей было 92 года.

Мир последнее убежище она нашла на Зверинецком кладбище в Киеве. Это одно из кладбищ, где похоронены близкие семьи политических деятелей.

Бывший мэр Киева Черновецкий давно живет за границей

Могила выглядит опрятно. Это подтверждают фотографии с кладбища, где надгробие сохранилось в хорошем состоянии, место убрано и ухожено.

Мать Черновецкого похоронена на Зверинецком кладбище

Матери эксмера Киева было 92 года

Несмотря на то, что сам Леонид Черновецкий уже много лет живет за границей, наверное, его семья продолжает поддерживать память о матери. Видно, что за местом захоронения ухаживают, однако детали о том, кто именно и как часто занимается уборкой – в открытых источниках отсутствуют.

Могила выглядит ухоженной

Визиты Черновецкого на могилу матери

В апреле 2009 года журналисты заметили тогдашнего мэра Киева на Зверинецком кладбище. Черновецкий приехал на собственном Rolls-Royce, в сопровождении охранников, принес большой букет розовых роз и прошел пешком к могиле матери, оставив охрану у входа. Он прокомментировал наблюдением:

Вырвали кусты. Это некрасиво, но я не обижаюсь… Это будет красивый памятник. Такой, какой была моя мама. Хотя… памятник нужен не мертвым, он нужен живым. Леонид Черновецкий

В апреле 2012 года на могиле появилось 50 красных роз. Сотрудники кладбища заметили, что за этой могилой к тому "постоянно кто-то ухаживает", цветы приносят даже зимой. Оксана, киевлянка, посетившая кладбище в тот день, вспомнила, что видели Черновецкого в последний раз там в 2010 году вместе с охраной.

Поскольку с 2012 года Черновецкий не проживает в Украине, неизвестно, посещал ли он могилу матери с тех пор. В сети также нет информации о том, приезжал ли экс-мер столицы на родину за этот период.

Известно, что Черновецкий долгое время жил в Грузии. Однако сейчас он находится в Израиле, а с 1994 года гражданство этой страны.

