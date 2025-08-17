Не был там 13 лет? Могила матери Черновецкого выглядит ухоженной, хотя он живет за границей
Черновецкий проживает в Израиле и даже имеет гражданство этой страны
Ее сын был одной из самых влиятельных и скандальных фигур в политической жизни столицы Украины. Мама экс-мера Киева Леонида Черновецкого не была публичным человеком, но была похоронена на Зверинецком кладбище. И хотя сам он сейчас живет далеко от Украины, могила его матери выглядит ухоженной.
Блогер STEPANETS побывал на месте захоронения мамы Леонида Черновецкого. Ее не стало в 2007 году.
Как выглядит могила матери Черновецкого
Прасковья Гавриловна Азимова родилась в Гончарове 4 ноября 1914 года. Она прожила жизнь, находясь в тени своего сына-мэра. Умерла мама Черновецкого в 2007 году после продолжительной болезни – паралича. Ей было 92 года.
Мир последнее убежище она нашла на Зверинецком кладбище в Киеве. Это одно из кладбищ, где похоронены близкие семьи политических деятелей.
Могила выглядит опрятно. Это подтверждают фотографии с кладбища, где надгробие сохранилось в хорошем состоянии, место убрано и ухожено.
Несмотря на то, что сам Леонид Черновецкий уже много лет живет за границей, наверное, его семья продолжает поддерживать память о матери. Видно, что за местом захоронения ухаживают, однако детали о том, кто именно и как часто занимается уборкой – в открытых источниках отсутствуют.
Визиты Черновецкого на могилу матери
В апреле 2009 года журналисты заметили тогдашнего мэра Киева на Зверинецком кладбище. Черновецкий приехал на собственном Rolls-Royce, в сопровождении охранников, принес большой букет розовых роз и прошел пешком к могиле матери, оставив охрану у входа. Он прокомментировал наблюдением:
Вырвали кусты. Это некрасиво, но я не обижаюсь… Это будет красивый памятник. Такой, какой была моя мама. Хотя… памятник нужен не мертвым, он нужен живым.
В апреле 2012 года на могиле появилось 50 красных роз. Сотрудники кладбища заметили, что за этой могилой к тому "постоянно кто-то ухаживает", цветы приносят даже зимой. Оксана, киевлянка, посетившая кладбище в тот день, вспомнила, что видели Черновецкого в последний раз там в 2010 году вместе с охраной.
Поскольку с 2012 года Черновецкий не проживает в Украине, неизвестно, посещал ли он могилу матери с тех пор. В сети также нет информации о том, приезжал ли экс-мер столицы на родину за этот период.
Известно, что Черновецкий долгое время жил в Грузии. Однако сейчас он находится в Израиле, а с 1994 года гражданство этой страны.
