Чи наблизила зустріч Трампа і Путіна мир в Україні: штучний інтелект пояснив

Штучний інтелект не надто оптимістично налаштований

Після зустрічі президента США Дональда Трампа з очільником Кремля Володимиром Путіним постає питання, чи змінить цей "історичний саміт", як його називають у США, перебіг російсько-української війни. Щоб дізнатись це, "Телеграф" звернувся до штучного інтелекту.

Нейромережа приголомшила своєю відповіддю.

Зокрема, ChatGPT вважає, що зустріч двох лідерів майже нічого не змінила, адже в Україні і далі до миру дуже далеко. Розмови на Алясці він назвав радше політичною грою та імітацією бурхливої діяльності, а не реальними кроками до миру.

З відповіді ШІ також свідчить, що переговори без участі України є не логічними. Тому це просто порожній дипломатичний жест. Зараз, на думку нейромережі, Київ доволі сильний, тому, заручившись підтримкою європейських союзників, він може вимагати справедливості, а також не дозволяти домовлятись за спиною України.

ChatGPT також вважає, що у Трампа та Путіна в цих переговорах були власні цілі. Зокрема, показати себе та підвищити власну репутацію у світі. Трамп давно хоче підтримувати образ миротворця. Путіну ж потрібно показати себе таким лідером, без якого ця війна не зможе дійти до завершення.

Зустріч Трампа і Путіна не наблизила мир, вважає ШІ

Також штучний інтелект підсумував, що результати саміту не лише нульові, але й можуть бути ризиком для України. Все через те, що Зеленський фактично повстане перед нав'язаним компромісом — їх погодили США та Росія, не враховуючи думку України.

Що каже ШІ про зустріч Трампа та Путіна

Нагадаємо, "Телеграф" повідомляв, як на Заході аналізують історичний саміт на Алясці. Зустріч багато в чому була нетиповою.