Уиткофф заявил о "уступках" со стороны России и получил жесткий ответ от украинцев
США, мол, видят со стороны России "умеренность", сказал спецпосланник Трампа
Специальный посланник президента США Стив Уиткофф заявил, что Россия якобы пошла на уступки Украине по вопросу пяти регионов и не захватила всю территорию. На это заявление уже успели бурно отреагировать в Украине.
Об этом Уиткофф сказал в эфире CNN Live 17 августа. "Телеграф" собрал реакции на это заявление в Украине.
Уступки, на которые согласилась пойти Россия — не оккупировать всю Украину (The concessions that Russia has agreed to make is not gobbling up the entirety of Ukraine — оригинал),
Уиткофф также добавил, что США, мол, видят со стороны России "умеренность". Вашингтон уже якобы проинформировал европейских лидеров о предложениях Кремля.
Мы увидели определенную умеренность в том, как они (русские — ред.) думают о достижении окончательного мирного соглашения. И мы считаем, что это дает надежду. Мы проинформировали европейцев сразу после [саммита на Аляске]… Думаю, все согласились, что мы достигли прогресса,
Как отреагировали в Украине
Руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко на своей странице в Телеграмм отреагировал на заявление Уиткоффа. Вот что он написал:
"То есть согласилась захватывать по частям, я все верно понял?", — говорится в его сообщении.
Известный волонтер Сергей Стерненко был более жесток в своих высказываниях по заявлению Уиткоффа.
Бывший депутат Борислав Береза отреагировал одним словом. Это было в точку.
Была и реакция военного журналиста Андрея Цаплиенко. Об этом он написал на своей странице в Телеграм.
Были и другие реакции. Ее можно просмотреть ниже:
