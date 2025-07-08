У мережі майже немає інформації про них: що відомо про батьків Залужного

Батьки майбутнього "залізного генерала" важко працювали

За кожною сильною людиною стоїть сім’я, яка вклала в неї ці цінності. Батьки Валерія Залужного — не публічні люди, які виховували його у любові. Так, родина не була заможною, але його мама і батько важко працювали, щоб у дітей все було.

Сьогодні, 8 липня, "залізний генерал" відзначає своє 52-річчя. З цієї нагоди "Телеграф" вирішив з’ясувати, що відомо про батьків Валерія Залужного.

Що відомо про батьків Валерія Залужного

Батьки "залізного генерала" важко працювали. Мама — на залізничному вокзалі касиркою, а батько — на заводі. Батько майбутнього керівника українською армією мав звання офіцера, тому не дивно, що Валерій обрав саме таку професію.

Мешкала сім’я у Новограді-Волинському (нині Звягель). Це місто називають "містом військових", бо там багато військових частин. Ще у школі маленький Валерій часто грався солдатиками на парті, часто бачив людей у формі і малював військових.

Оскільки батьки цілими днями були на роботі, Валерію часто доводилося сидіти із молодшим на 13 років братом Артуром. Він водив його до школи, готував до першого класу, а згодом старший брат дарував меншому іграшки, і навіть приставку "Денді".

Згодом батьки розлучилися, а обов’язки старшого чоловіка у сім’ї дісталися Валерію. Однак не відомо, скільки років майбутньому "залізному генералу" було тоді.

Загалом у мережі дуже мало інформації про батьків Валерія Залужного. Відомо, що батько генерала помер у 2001 році. Однак причина смерті не повідомлялася. Мама посла України у Великій Британії родом із Чернігівщини. Проте, де вона мешкає зараз, не відомо. Знімків батьків Залужного немає у мережі.

Раніше "Телеграф" розповідав, що відомо про брата Валерія Залужного. Артур Залужний воював на Донбасі, а згодом став радником у Міністерстві закордонних справ.